Preokret: Restart je preskočio Škoru u Slavoniji gdje raste, ali HDZ je ukupno stigao lijevi blok

Anketa u još tri izborne jedinice pokazuje da će izbori bit tijesni, Most osvaja mandate, a HNS bi mogao politički nestati. Nakon sedam jedinca rezultat je: HDZ i Restart po 38 mandata, Škoro 14, Most 4, Možemo 3...

<p>RTL je objavio drugi nastavak istraživanja Cro Demoskop za treću, četvrtu i petu izbornu jedinicu. Istraživanje je provela agencija Promocija plus u "korona tjednu" od 22. do 29. lipnja, pa je zanimljivo i pratiti kako je strankama rasla ili padala popularnost u odnosu na istraživanje koje je tjedan dana prije provela ista agencija za HRT. Jer ankete nisu predviđanje izbornih rezultata, nego prate raspoloženje u određenom trenutku. Anketa za RTL je na 700 birača, a za HRT je bila na 600.</p><p>U trećoj izbornoj jedinci koja obuhvaća sjever Hrvatske neprikosnoveno je najpopularnija Restart kolacija, ali HDZ bilježi pad. Prema RTL-u, Restart koalicija prevođena SDP-om uživa 41,3 posto podrške, HDZ 19,8 posto, Domovinski pokret Miroslava Škore 4,7 posto, Reformisti Radimira Čačića 3,9 posto, HNS 3,7 posto i centristička kolacija Fokus-Pametno-Stranka s imenom i prezimenom 3,6 posto. Restart ima blagi pad popularnosti od 0,7 posto u odnosu na tjedan prije ali ima sigurnih 8 mandata, HDZ je pao čak 2,6 posto, ali drži četiri sigurna mandata. Škoro je narastao i oko praga je. Za dva mandata se bore Restart, HNS, Reformisti, Škoro i centristička kolacija.</p><p>U četvrtoj izbornoj jedinici koja obuhvaća Osječku i Virovitičko-podravsku županiju dogodio se pravi preokret u odnosu na istraživanje tjedan ranije. Restart je značajnim rastom preskočio Škoru i ostavio ga na trećem mjestu, a to im nosi siguran mandat više i još jedan potencijalni. I HDZ je zabilježio rast od 1,8 posto, pa je prema RTL-u osvaja 33,8 posto, slijedi SDP s rastom od tri posto koji je sada na 22 posto, dok je Škoro pao za nevjerojatnih 5,9 postotnih poena i sada uživa potporu 16,5 posto građana. Zadnji koji se bori za mandat je Most koji je došao na potporu 3,8 posto.</p><p>HDZ bi u ovoj izbornoj jedinici, prema RTL-u osvojio šest sigurnih mandata, Restart 4, a Škoro tri za razliku od prošlog tjedna kada je imao četiri. Za jedan rubni, dodatni mandat se bore Restart, HDZ i Most.</p><p>Zanimljivo je primijetiti da su treća i četvrta jedinica bile zadnje nade za politički život HDZ-ova trenutačnog političkog partnera HNS-a. A prema ovim rezultatima ne osvaja niti jedan mandat.</p><p>U petoj izbornoj jedinci koja obuhvaća Vukovarsku, Brodsku i Požešku županiju, SDP ima najveći rast, ali ne uspijeva osvojiti dodatne mandate, dok Škoro i HDZ stagniraju. A i tu rast bilježi Most koji se bori za mandat. HDZ je na 40 posto, što je jedan posto manje nego tjedan ranije, RTL-ovo istraživanje daje Restartu 25,2 posto podrške, što je rast popularnosti od 4,4 posto. Škorina koalicija u obije ankete ima isto: 16,8 posto, a Most je ovdje na 4,5 posto. </p><p>HDZ ovim rezultatom osvaja sigurnih sedam, Restart tri, a Škoro dva mandata. Preostala dva mandata imaju šanse osvojiti te tri stranke, ali i Most, pa će borba za neodlučne birače biti presudna. </p><p>Nakon sedam od 10 obrađenih jedinica, desni i lijevi blok i dalje vode mrtvu utrku dok je tjedan dana ranije ipak Restart bio u prednosti. RTL je zbrojio, kada bi se raspodjela mandata napravila u sedam izbornih jedinica, Restart i HDZ bi osvojili po 38 mandata. Koalicija oko Domovinskog pokreta je na 14 mandata, Most na četiri, koalicija Možemo! na tri mandata, a Fokus-Pametno i Stranka s imenom i prezimenom na jednom mandatu. </p><p>Završno istraživanje sutra će obuhvatiti dvije dalmatinske izborne jedinice i Istru. Kako je Restart s IDS-om neprikosnoven u Istri, a HDZ je osvajao najviše mandata u Dalmaciji, jasno je da će konačni rezultat za cijelu Hrvatsku biti podjednak broj mandata za te dvije opcije. Koje bi onda morale ići u kolaciju sa Škorom, Mostom ili Možemo. </p>