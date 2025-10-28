Preokret u Aferi jagode: DORH preuzima progon prevaranata koji su uništili obitelji branitelja

Državno odvjetništvo preuzelo je kazneni progon ljudi koji su optuženi da su prevarili 21 braniteljsku obitelj na uzgoju jagoda nakon što su ovaj mjesec 24sata objavila seriju tekstova o tom nevjerojatnom slučaju. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić tako ispravlja 15 godina staru nepravdu jer je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku tad odbilo kaznenu prijavu braniteljskih obitelji. Nakon objave naših tekstova, Općinsko državno odvjetništvo je ipak odlučilo preuzeti slučaj i tako pomoći oštećenim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima koji već 17 godina čekaju pravni epilog.

Prvooptuženi u ovom slučaju je Branko Stefanović, koji je osmislio program vertikalnog uzgoja jagoda, a drugooptuženi je Tomislav Hajduković, koji je vodio braniteljsku zadrugu Domovina. Oštećene obitelji se nadaju da će sad Državno odvjetništvo u slučaj uključiti i nekadašnju Hypo banku (danas Addiko) te Jadransko osiguranje. Slučaj je počeo 2007. godine, kad je Stefanović prezentirao novi način uzgoja jagoda u plastenicima - u posudama koje vise jedna iznad druge. Taj program je imao i potporu Ministarstva branitelja te su se u njega mogli uključiti samo branitelji. Obitelji koje su se uključile potpisale su ugovore po kojima će kredite vraćati braniteljska zadruga od uroda. Svaka obitelj je digla 750.000 kuna kredita, od kojih su trebali biti uređeni plastenici, nabavljena sva potrebna oprema i sadnice. Novac nije njima isplaćen, nego su kreditom upravljali braniteljska zadruga i Stefanović. Neke obitelji nisu dobile ni sadnice, nisu im završeni plastenici niti isporučena oprema. Čak i oni koji su dobili sadnice dobili su iznimno malo uroda iako su se pridržavali uputa uzgoja. Vještak za poljoprivredu je zaključio da je riječ o pogrešnoj metodi uzgoja koja i nije mogla dati jagode. Svim obiteljima je banka sjela na domove i imovinu iako su krediti bili osigurani. Prvo suđenje je pokazalo da je Stefanović izvlačio novac branitelja, a sad već tri i pol godine traje novo suđenje koje obrana optuženih razvlači. Neki prevareni su već i umrli. Optužnica je inače podignuta po privatnim tužbama. Ali sud nije dozvolio da u optužnicu uđu i banka i osiguranje, ali i izvođači preko kojih je izvlačen novac.

Obitelji s kojima smo razgovarali su zahvalne 24sata što su iznijeli njihovu priču i što je Državno odvjetništvo ovaj put reagiralo.

- Iznenadio nas je taj poziv i zadovoljni smo što se država napokon uključila u slučaj. Mi ćemo inzistirati da se optužnica proširi i na Hypo i Jadransko osiguranje - kaže branitelj Željko Kolar, koji je sa suprugom Magdom izgubio kuću, a sadnice jagoda nije ni dobio.

I Josip Matak iz okolice Bjelovara je zadovoljan i nada se da će uključivanje državnog odvjetništva značiti ubrzanje slučaja pred sudom.

- Godinama se slučaj razvlači. Išao sam barem 100 puta u Osijek, niz ročišta je odgođeno jer se nisu pojavili svjedoci optuženih - kaže Matak.

Poznati kazneni odvjetnik Branko Šerić kaže da se vrlo, vrlo rijetko događa da Državno odvjetništvo preuzme slučaj po privatnoj tužbi, a pogotovo ako je nekad od njega odustalo.

- To jača poziciju osoba koje su tužile jer je sad iza njih država. I ako je Državno odvjetništvo prihvatilo njihove argumente, onda je veći izgled da će ih prihvatiti i sud. Tužitelji sad više ne moraju i dolaziti na svako ročište, a i izgledno je da slučaj bude brže okončan - objašnjava Šerić što znači potez Državnog odvjetništva za obitelji.

Novac trošio na provode u Srbiji

Iskazi svjedoka i vještačenja na prvom suđenju Stefanoviću je pokazalo da su se braniteljskim kreditima preplaćivali radovi na plastenicima. Dio novca su onda izvođači vraćali Stefanoviću. Osim toga s računa zadruge je dizao novac u gotovini koji je trošio i za provode u Srbiji.