Preokret u priči oko atentata na ruskog blogera, javila se grupa: 'Mi smo ubili ratnog huškača'

Ruska Nacionalna republikanska armija (NRA) navodno je preuzela odgovornost za ubojstvo ratnog blogera i prokremaljskog propagandista Vladlena Tatarskog koji je u nedjelju poginuo u eksploziji.

- Organizirali smo i 2. travnja proveli akciju protiv skupine Z-aktivista i osobno protiv poznatog ratnog huškača i ratnog propagandista, ratnog zločinca Maksima Fomina, poznatog kao Vladlen Tatarski - objavila je NRA u poruci na Telegramu.

Naveli su i kako njihova akcija nije bila usmjerena protiv civila te da su sve žrtve napada bile pristaše ruskog rata protiv Ukrajine.

- Ovaj čin smo pripremili i proveli samostalno. Nemamo nikakve veze niti smo primali pomoć od bilo kakvih stranih struktura, a kamoli specijalnih službi - dodaje se, prenosi The New Voice of Ukraine.

Pozvali su ruske aktiviste za ljudska prava da pomognu Darji Trepovoj, koju vlasti sumnjiče da je izvela napad.

Okružni sud u Moskvi odobrio je zahtjev tužitelja da se Trepovoj odredi istražni zatvor. Optužena je za terorizam i trgovanje eksplozivom, a u pritvoru će ostati do 2. lipnja.

Tužitelj tvrdi da je upravo ona Tatarskom donijela kipić koji je eksplodirao u njegovim rukama te ozlijedio 40 ljudi koji su se okupili na događaju koji je on organizirao u Moskvi. Istražitelji tvrde da se radi o terorističkom napadu koji je organiziran u Ukrajini.

NRA je ranije preuzela odgovornost I za ubojstvo Darje Dugine, kćeri ideologa i propagandista Aleksandra Dugina koja je 20. kolovoza prošle godine poginula u eksploziji automobila. Kao i njezin otac, Darja je također podržavala agresiju na Ukrajinu i širenje ruskog teritorija.

