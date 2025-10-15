Preopterećene mreže u Ukrajini, dijelovi zemlje ostali bez struje

Preopterećenje električne mreže i posljedice ranijih ruskih napada su kasno u utorak doveli do nestanka struje u Kijevu i drugim ukrajinskim regijama.

U dijelovima ukrajinske prijestolnice zabilježeni su i problemi s pritiskom vode, prenosi Reuters. Kijevska gradska uprava na platformi Telegram objavila je da je preopterećenje stvorilo poteškoće u jednom od glavnih gradskih energetskih postrojenja.

Bez struje su ostala tri središnja kijevska okruga na zapadnoj obali Dnjepra.

Kijevska podzemna željeznica zbog toga se privremeno morala osloniti na rezervnu energiju kako bi nastavila s radom, piše Reuters.

Gradska uprava kasnije je objavila da su hitne službe vratile struju u pogođenim područjima, iako se i dalje ponegdje bilježe nestanci. Uprava je dodala da će se pritisak vode vratiti na normalne razine kroz dva do tri sata.

Ukrenergo, tvrtka koja upravlja ukrajinskim visokonaponskim vodovima, izjavila je da su problemi uzrokovani ruskim napadima na energetski sustav izazvali prekide u opskrbi diljem sjeverne, središnje i jugoistočne Ukrajine.

Rusija je proteklih tjedana usredotočila svoje napade na energetske ciljeve u Ukrajini. Zbog niza napada na Kijev i druga područja prošli je tjedan bez struje privremeno ostao milijun kućanstava i poduzeća.