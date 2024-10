Prepali krdo, na leđa mu skočio jelen: 'Bili smo u visokoj travi, nismo ga vidjeli, niti je on nas'

Naše društvo organiziralo je lov na fazane. Prolazili smo kroz visoku travu i preplašili krdo jelena. Odjednom su počeli bježati na sve strane i jedan je skočio prema kolegi lovcu. Ispričao nam je to Dario Šarkanj, predsjednik Lovačkog Društva Patka Donji Vidovec - Sveta Marija iz Međimurja o nesreći u lovu prošle nedjelje.

Radilo se o sceni koju nitko od njih do tada nije doživio. U tom gustišu vidljivost je bila slaba te sama životinja najvjerojatnije uopće nije vidjela tog 63-godišnjaka. Niti on nije vidio njega s obzirom na to da mu je naletjela na leđa. Lovci nam kažu kako ga je jelen doslovno "udario kao vlak" i srušio na tlo.

- Odmah su ljudi skočili i dotrčali do njega. On je bio u nekom polusvjesnom stanju, no prilično pribran. Sam je rekao ljudima da ga nikako ne diraju te da zovu Hitnu pomoć. Pozvali smo centar 112, a oni su poslali liječnički tim do nas - ispričao je Šarkanj i dodao kako je kolega imao puno sreće jer je jelen imao rogove kojima ga je mogao puno teže ozlijediti. Lov su odmah prekinuli.

Iz PU međimurske potvrdili su nam kako su imali dojavu o nesretnom slučaju te da je 63-godišnjak iz Zagreba teško ozlijeđen. Tim Hitne pomoći prvo ga je prevezao u Županijsku bolnicu Čakovec. S obzirom na to da su mu dijagnosticirali ozljedu kralježnice, morali su ga prebaciti u bolnicu u Zagreb.

- Lovca je jelen zaskočio s leđa i gurnuo ga, pa je nezgodno pao i zadobio dva prijeloma u dijelu vratne kralježnice - kažu nam na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničke bolnice Dubrava gdje je zbrinut.

Jedan prijelom odmah je zahtijevao hitnu operaciju koju su liječnici obavili u dva dijela, odnosno, tijekom nedjelje i utorka. Drugi prijelom sanirat će se uz pomoć ovratnika i pacijent, za kojeg liječnici kažu da je imao sreće u nesreći, u petak je pušten na kućnu njegu. Dobro se oporavlja i liječnici smatraju da neće imati nikakvih posljedica.

- Čuo sam se s njim, natučen je no rekao je da je bolje. Da se samo malo pomaknuo nakon pada, vjerojatno ne bi bio među nama. Ovakve ozljede što preživi jedan od 10.000 ljudi - rekao nam je Šarkanj.

Kontaktirali smo samog lovca, no tijekom petka nije bio dostupan za razgovor.

Inače, slučajevi u kojima je divljač ozlijedila lovca iznimno su rijetki u Hrvatskoj. Posljednji je zabilježen u siječnju 2022. u mjestu Ferdinandovac u lovištu u vlasništvu Hrvatskih šuma gdje je ozlijeđen mladi lovac. On je s kolegama krenuo u odstrel divljih svinja. Kako doznaje Glas Podravine, napao ga je vepar koji mu je kljovom razderao potkoljenicu i zadao mu otvorenu ranu.

Budući da se lov odvijao na području preko Drave, gdje su došlo skelom, ranjeni mladić i kolege dugo su čekali prijevoz do bolnice. Ondje su mu zašili ranu i pustili ga na kućno liječenje.

Drugi vepar je pak 2016. napao lovca na površinama Lovačkog društva "Podložje-Ključevi" iz Nove Gradiške. Vepar star oko šest godina težine preko 170 kilograma okomio se na muškarca nakon što su ga proganjali psi. Rasjekao mu je list i ruku prije nego su ga spasile kolege.

Teško je ozlijeđen i lovac Šime Kardum kojeg je u studenom 2010. napala medvjedica između Kastva i Klane. Bila je s mladuncem u blizini kad je Kardumov kolega ustrijelio košutu. Prepala se i ugrizla ga za lijevu natkoljenicu.

- Divlje životinje najčešće napadaju kad se osjete ugroženima, što se prije svega odnosi na ženke koje štite svoje mlade poput medvjedice ili divlje svinje te životinje čiji je cilj zaštititi izvor hrane. U šumi treba biti izuzetno oprezan kako svojim ponašanjem ne bismo uplašili divlje životinje i nažalost doveli do ovakvih nesreća. Hrvatski lovački savez ozlijeđenom lovcu želi brzi oporavak - navode.