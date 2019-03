Prepali su se kobre i čegrtuše: Prekinuli pretres dilerova stana

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Kako neslužbeno doznajemo, muškarca su pratili neko vrijeme te su imali informacije da preprodaje gljive. Uspjeli su pribaviti sudski nalog za pretres prostorija u širem centru Zagreba. Bio je od ranije evidentiran te su odlučili provjeriti svoje sumnje. U pretrazi su našli 398,2 grama marihuane pakirane u dvije staklenke i tri paketića.

Uz to, imao je i 25 grama ekstrakta konoplje zatvorene u tri plastične kutijice te dvije ručno motane cigarete ispunjene smjesom duhana i konoplje. U jednoj vrećici imao je tabletu ecstasyja, no posebnu pozornost su im privukle sušene halucinogene gljive. Gotovo 404 grama bilo je raspoređeno u plastičnim kutijama, a prema fotografijama koje su objavili, imao je i dva paketića u kuvertama koje su najvjerojatnije bile namijenjene drugima.

Kao dokaz da je dilao policajcima su bile tri digitalne vage za precizno mjerenje mase s tragovima droge te 190 komada prozirnih vrećica s patent-zatvaračem. Ipak, pretraga je bila nakratko zaustavljena zbog četiri zmije i guštera koje je Zagrepčanin držao u posebno uređenim terarijima.

Policajci su željeli pregledati i njih kako im ne bi možda promakle nove količine droge, ali nitko od okupljenih nije znao što s gmazovima. U pomoć su pozvali veterinarske inspektorice, a one ljude iz skloništa za nezbrinute životinje i zoološkog vrta. Zoolog ih je sigurno uhvatio i prenio u karantenu.

Kako neslužbeno doznajemo, životinje su bile dehidrirane i gladne te su ih nahranili i napojili. Bile su zdrave jer se vlasnik o njima brinuo. No ono što je sve zabrinulo je navodni eksperiment koji je 31-godišnjak provodio. Među opremom je imao 27 staklenki od 0,15 do 0,25 decilitara, dvije inzulinske šprice i jednu epruvetu za koju sumnjaju da je puna razrijeđenog zmijskog otrova. Istražitelji sumnjaju da ga je vadio zmijama, miješao pa ubrizgavao u sebe kako bi postao “otporan” za slučaj da ga ljubimci ugrizu. Da je nešto takvo opasno, potvrdio nam je biolog i stručnjak za zmije Mladen Zadravec.

- Ne ulazeći u konkretan slučaj, ubrizgavanje zmijskog otrova u sebe nije nimalo pametno. Postoji teorija prema kojoj bi se ubrizgavanjem zmijskog otrova poticala imunološka reakcija tijela. No iako možda i postoje primjeri da to djeluje, šteta od otrova je puno veća - upozorio je Zadravec. Kao najopasniju situaciju spomenuo je slučajeve ljudi koji su to radili i dobili potpuno suprotnu reakciju.

- Poznata su dva slučaja iz Mađarske gdje su ljudi na kraju postali alergični na zmijski otrov. Ubrizgali su si dozu i preminuli od reakcije - kaže Zadravec koji tu metodu povezuje s vračevima i šamanima. Inače, neslužbeno su nam potvrdili kako je 31-godišnjak već imao problema zbog držanja otrovnica u Zagrebu. Netko ga je anonimno prijavio Inspekciji zaštite prirode pa su mu zaplijenili osam zmija. Među njima su bile tri kobre, četiri čegrtuše i jamičarka.

- Istina je da zmije držim suprotno gradskoj odluci, za koju smatram da je nepotrebna jer su zmije legalno kupljene i uvezene. Imam sve papire i račune - rekao je tad vlasnik medijima. No ovaj put je imao drogu zbog koje je prenoćio u pritvoru.