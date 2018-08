‘Prepolovili su mi kamatu, a ne traže ni osiguranje života’

Do prije godinu dana teško je bilo zamisliti da građanin dođe u situaciju da banci postavlja uvjete. Bila je to uglavnom jednosmjerna komunikacija ‘ti trebaš banku - ne ona tebe’ i prihvati što se nudi. Barem je to tako izgledalo u Hrvatskoj.

Ne treba se tome čuditi jer i premijer kaže da se neke državne institucije ponašaju kao represivni aparat umjesto kao servis. Pa tako je prije odlazak u banku po kredit uglavnom izgledao ovako:

- Dobar dan, zanima me gotovinski kredit od 250.000 kuna.

Banka je tijekom HROK-a lako provjerila jeste li kreditno sposoban klijent i nabrojila vam što vam sve treba od dokumentacije. Tako je bilo u najbržem i najbezbolnijem slučaju. Rekli su što nude i nije bilo moguće postavljati pitanja poput “mogu li dobiti manje kamate”.

No jedna je banka počela nuditi gotovinske kredite do 40.000 kuna samo uz predočenje osobne iskaznice. Potom su klijentima samo jedan dan ponudili reprograme kredita s prepolovljenom kamatom. Time su unijeli pomutnju u poprilično sigurni bankarski biznis u Hrvatskoj. Čarobna rečenica za vašu matičnu banku je: “Molim potvrdu o svim mojim dugovanjima”.

Znaju bankari da klijent taj podatak treba zbog reprograma kredita kod konkurencije pa vrlo brzo slijedi poziv. Ni pet minuta nije prošlo otkad je čitateljica poslala to pitanje elektroničkom poštom, nazvali su je iz matične banke i ponudili kamatu od 3,1 posto za kredit s valutnom klauzulom vezan uz eure.

- Htjela sam isključivo gotovinski kredit od 250.000 kuna na 10 godina s kamatom od 3,45 posto. Prije samo tri mjeseca radila sam reprogram i banka mi je dala, tad mi se činilo, čudnovatu kamatu od sedam posto. Nisam vjerovala da može bolje - priča čitateljica. Sad su joj odmah ponudili promjenu kamate na 3,45 posto i rekli da za to ni ne treba doći u banku.

- Odgovorila sam da me za tako dobru vijest ne moraju ni zvati. Sigurno ih neću tužiti zbog toga. No trebala sam i nešto gotovine pa sam inzistirala na novom reprogramu. Nitko neće prelaziti u drugu banku ako mu je dobro. No nema te mreže bankomata ili mobilnih aplikacija zbog kojih klijent neće otići na manju kamatu. U mojem slučaju je riječ o uštedi od 60.000 kuna u 10 godina. Halo, to je novi auto – priča čitateljica.

Iz njezine banke su je u jednom danu zvali nekoliko puta dok nisu pristali na sve njezine uvjete. - Najviše me smetalo što su uporno htjeli da uz kredit uzmem životno osiguranje. Jedno već plaćam i ne pada mi na pamet još keširati. To je najskuplja štednja, jer kad hoćete prekinuti ugovor, bezobrazno puno vam to naplate. A ako vam se nešto i dogodi, imaju metode kako dokazati da nemate pravo na osiguranje ili ste mrtvi pa vam je svejedno – malo će kroz crni humor čitateljica. Uglavnom, to veselje od osiguranja bi je stajalo dodatnih 400 kuna na mjesec, a to nije dolazilo u obzir.

- Držala sam se načela da to jednostavno ne smije biti uvjet za kredit te je na kraju moglo i bez osiguranja – ispričala je svoju priču čitateljica koja čeka realizaciju kredita.

Zbog zaštite podataka i mogućih tužbi ne spominjemo imena ljudi ni banaka. Banke su malo postrožile uvjete pa dulje važu je li sve u redu, no očito se ponašanje prema klijentima promijenilo i idealno je vrijeme da postavljate svoje uvjete. U bankama znaju koliko je klijenata napustilo Hrvatsku te im je u interesu zadržati svakog preostalog.

