Prepolovio se tanker pun nafte, koji se nasukao na Mauricijusu

Većina nafte s broda ispumpana je, no ostalo je još 166 tona nafte i vlasti rade na tome da je uklone. Brod se nasukao na koraljni greben 25. srpnja i iz njega se izlilo 1000 tona nafte

<p>Prepolovio se japanski teretni brod koji je izazvao ekološku katastrofu nakon što se prošli mjesec nasukao na greben na Mauricijusu, objavile su vlasti u subotu.</p><p>Stanje broda MV Wakashio pogoršalo se u subotu ujutro, a do podneva se prepolovio, rekao je mauricijski nacionalni krizni odbor.</p><p>"Oko 16.30 odvojio se prednji dio broda", navodi se u izjavi. "Stručnjaci su savjetovali da se počne s planom vuče".</p><p>Brod se nasukao na koraljni greben 25. srpnja i iz njega se izlilo 1000 tona nafte ugrozivši koralje, ribe i druge oblike života u moru. Znanstvenicu su rekli da je to dosad najgora ekološka katastrofa u zemlji. </p><p>Većina nafte s broda ispumpana je, no ostalo je još 166 tona nafte i vlasti rade na tome da je uklone.</p><p>U petak je nešto preostale nafte s broda iscurilo u ocean, rekla je predsjednica mauricijske udruge za očuvanje mora.</p><p>Vlasti su u subotu postavile plutajuće barijere kako bi prikupili nafte oko broda.</p><p>Krizni odbor rekao je da je posebna pozornost dana osjetljivim mjestima poput morskog parka The Blue Bay, Ile aux Aigrettes i the Pointe D'Esny, utočištu rijetkih životinja.</p><p>Očekuje se da će se vrijeme pogoršati tijekom sljedećih nekoliko dana te da će valovi doseći 4,5 metara, priopćile su vlasti.Japanski ministar okoliša Shinjiro Koizumi rekao je u subotu da planira poslati skupinu dužnosnika iz ministarstva i drugih stručnjaka da procijene štetu.</p><p>Tanker je dug 299,5 i širok 50 metara. Plovi pod zastavom Paname i vlasnik je tvrtka Okiyo Marine, podružnica Nagashiki Shippinga.</p><p>Mauricijus, poznat po djevičanskim plažama, popularan je među turistima od kojih je zemlja prošle godine zaradila 1,6 milijardi dolara.</p><p>Stručnjaci kažu da se utjecaj izlijevanja još procjenjuje, ali šteta bi mogla još desetljećima pogađati Mauricijus i njegovo gospodarstvo koje ovisi o turizmu.</p><p>Uklanjanje broda vjerojatno će trajati mjesecima. Bivša kolonijalna sila Francuska rekla je da će pomoći u čišćenju.</p>