Svađa sindikata: Ne smijemo pristati, nismo se za to borili!

Nisu svi sindikati složni oko odluke da se o novoj ponudi Vlade ne glasa na referendumu.

To je, bio slučaj nakon prethodne ponude Vlade, a koju je velika većina članova sindikata odbila. Ovaj put, kako je najavio Vilim Ribić, sindikati će sami odlučivati o Vladinoj ponudi, bez da pitaju svoje članove što misle o tome.

Prva je glas protiv toga podigla profesorica i administratorica Facebook grupe 45minuta Tamara Šoić.

'Nismo se za to borili'

- Ako misle nešto bez članstva odlučivati to će im biti jako loš potez. Članstvo je bilo jasno, a to je povećanje koeficijenata za 6,11%. Vidimo neke neslužbene ponude Vlade, ali to su sve neke kule u zraku. Uz to izdvajaju se naše kolege, domari, čistačice, tajnice, računovotkinje. Takav dogovor nije bio. Oni su s nama od prvog dana i mi moramo biti uz njih do kraja.

- Na ovo ne smijemo pristati, za ovo se nismo borili. Kako ćemo ih moći pogledati u oči ako pristanemo da nas razdvoje. Neka sindikati izvole pitati članstvo - poručila je profesorica i administratorica Facebook grupe 45minuta Tamara Šoić.

Ovaj put bez referenduma

Nakon nove Vladine ponude neće biti glasovanja. Potvrdio je to ujutro Vilim Ribić.

- Sindikat hrvatskih učitelja i sindikat srednjih škola danas će imati sastanke svojih središnjih sindikalno-političkih tijela i oni će donijeti odluku o ponudi. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja će o tome raspravljati na Vijeću. Neće se odlučivati više na referendumu svih članova jer je referendum sve rekao. Ne moramo ići na referendum. Nema nikakvog razloga ponovno jer bi to produljilo štrajk - rekao je za N1 čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.

Žestoko su na to reagirali iz sindikata Preporod.

- Sindikat Preporod jedan je od prvih sindikata u sustavu javnih službi koji je uveo standard propitivanja svog članstva po svim važnim pitanjima za njegov boljitak. Smatramo da je jadna svaka organizacija koju može ugroziti izjašnjavanje njenih članova o pitanju koje se na te članove izravno odnosi - rekao je za Dubrovački vjesnik Antun Vidak iz sindikata Preporod.

Ovo je Vladina ponuda: Platit će im štrajk

Kako smo neslužbeno doznali, Vlada će prosvjetarima dati povećanje koeficijenta za 6,11 i to u tri rate. Nenastavno osoblje, računovotkinje, čistačice, kuharice i domari, dobit će povišicu od oko šest posto, ali kroz dodatke.

Nastavno osoblje dobit će povećanje koeficijenta i to u tri rate 3+2+1, s tim da će posljednja rata povećanja koeficijenata biti tek u 2021. godini.

Uz to će im se platiti dani u štrajku, ali i ukinut će se anonimne prijave nastavnika. Sve to uz uvjet da škola počinje u utorak.

No nenastavnom osoblju se koeficijenti neće mijenjati, već će povećanje dobiti kroz dodatke. Problem je u tome što dodaci znače manje povećanje nego koeficijenti za nastavnike, pri čemu su posebno loše prošli računovotkinje i tajnice.

One imaju manje koeficijente od kolegica i koega koji isti posao obavljaju u, primjerice, ministarstvima.

