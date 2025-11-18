Preporuke Štampara za one koji žive blizu Vjesnika: Ne izlazite van! Ako morate, stavite masku

Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu te mogućeg širenja dima na okolna područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izdao je danas prijepodne preporuke za zaštitu zdravlja građana.

Iznimno je važno držati se ovih preporuka!

1. Ostanite u zatvorenim prostorima

U područjima gdje je vidljiv dim ili se osjeti miris paljevine preporučuje se ostati u zatvorenom prostoru te zatvoriti prozore i vrata.

2. Smanjite ulazak vanjskog zraka

Isključite ventilacijske sustave koji uvlače vanjski zrak.

Klima-uređaje, ako ih imate, postavite na recirkulaciju zraka.

3. Izbjegavajte boravak na otvorenom

Preporučuje se smanjiti:

- tjelesne aktivnosti na otvorenom,

- boravak na prometnim i izloženim lokacijama,

- izlaganje djece, starijih osoba i osoba s kroničnim srčanim ili respiratornim bolestima.

4. Koristite zaštitne maske ako morate van

Ukoliko se kretanje na otvorenom ne može izbjeći, preporučuje se korištenje FFP2 ili FFP3 maski koje učinkovito filtriraju fine čestice iz dima.

5. Ne provjetravajte dok se kvaliteta zraka ne poboljša

Provjetravanje prostora odgodite dok nadležne službe (DHMZ, civilna zaštita, NZJZ "Dr. Andrija Štampar") ne objave da se kvaliteta zraka stabilizirala.

6. Osobe s kroničnim bolestima neka budu posebno oprezne

Astmatičari, osobe s KOPB-om i bolestima srca trebaju imati propisane lijekove pri ruci.

Ako se pojave iritacija očiju, kašalj, otežano disanje ili pogoršanje kroničnih simptoma, potrebno je obratiti se liječniku.

7. Pratite službene informacije

Redovito pratite obavijesti DHMZ-a, Ravnateljstva civilne zaštite i NZJZ "Dr. Andrija Štampar".

Molimo građane da ne dijele neprovjerene informacije.

