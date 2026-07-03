Policija vjeruje da bi muškarac sa fotografija mogao imati korisne informacije ili biti povezan s ovim kaznenim djelom
OBJAVILI FOTOGRAFIJU
Prepoznajete li ovog muškarca? Policija traži pomoć zbog razbojništva u Osijeku
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Osječko-baranjska policija objavila je fotografije nepoznatog muškarca za kojeg sumnja da je povezan s kaznenim djelom razbojništva počinjenim na području Osijeka. Razbojništvo se dogodilo 21. travnja ove godine oko 11.45 sati, a policija vjeruje da bi muškarac sa fotografija mogao imati korisne informacije ili biti povezan s ovim kaznenim djelom.
Iz policije pozivaju građane koji prepoznaju osobu ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.
Informacije je moguće dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu osjecko-baranjska@policija.hr.
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