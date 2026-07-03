Prepoznajete li ovog muškarca? Policija traži pomoć zbog razbojništva u Osijeku

Osječko-baranjska policija objavila je fotografije nepoznatog muškarca za kojeg sumnja da je povezan s kaznenim djelom razbojništva počinjenim na području Osijeka. Razbojništvo se dogodilo 21. travnja ove godine oko 11.45 sati, a policija vjeruje da bi muškarac sa fotografija mogao imati korisne informacije ili biti povezan s ovim kaznenim djelom.

Foto: PU osječko-baranjska

Iz policije pozivaju građane koji prepoznaju osobu ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Foto: PU osječko-baranjska

Informacije je moguće dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu osjecko-baranjska@policija.hr.