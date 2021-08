Bjegunac Z.M. stigao je u utorak prijepodne u pratnji odvjetnika na Sud u Sarajevo u pratnji odvjetnika na ročište gdje će razmatrati ima li opravdanog razloga za izručenje Hrvatskoj.

Sudac u ovom slučaju je Branko Perić. Na fotografijama ispred sudnice vidi se kako je Z.M., bjegunac od hrvatskog pravosuđa, pravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz Dinama, malo promijenio imidž. Malo se udebljao, a pušta i bradu.

Ako dosad niste pogodili o kome se radi, jer vas inicijali mogu asocirati na drugog bjegunca, brata mu, onda ćemo vam otkriti.

Ovo je Zoran Mamić.

Kao i brat Zdravko, također pravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz Dinama, pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu.

Zdravko je to učinio uoči presude, a Zoran nakon presude, kad je još bio slobodan čovjek jer je čekao dokument da se mora javiti u zatvor. Nije ga dočekao.

Prije dva tjedna bilo je ročište i za Zdravka Mamića, on se tada odrekao veze s Hrvatskom rekavši kako mu je Hrvatska uzela dušu. Njegovi odvjetnici i tužiteljstvo BiH usprotivili su se izručenju Hrvatskoj. Još se čeka da objave odluku suca u tom slučaju.

Tijekom ekstradicijskog ročišta tužiteljica Gordana Bosiljčić kratko je rekla da Mamić ne treba biti izručen Hrvatskoj i da je sve elaborirano u pisanom podnesku koji nije bio dostupan novinarima.

Mamićevi odvjetnici Zdravko Rajić i Davor Martinović su detaljno obrazlagali zašto BiH ne bi trebala izručiti Mamića, koji je na pitanje suca da se očituje kazao da se potpuno pridružuje navodima koje su iznijeli njegovi branitelji.

Hrvatsko pravosuđe njegovo izručenje traži po tri osnova: radi ponovljenog sudskog postupka po odluci Vrhovnog suda koji je ukinuo dio presude Županijskog suda u Osijeku i naložio ponovno suđenje, zbog izdržavanja kazne od četiri godine i osam mjeseci zatvora na koliko je pravomoćno osuđen u potvrđenom dijelu prvostupanjske presude te zbog istrage o podmićivanju trojice sudaca osječkog suda u sklopu koje je i Zdravku i Zoranu Mamiću određen pritvor.

Odvjetnici smatraju kako ni u jednom od tih slučajeva nema pretpostavki za uzručenje.

Vezano za obnovljeno suđenje, Mamićeva obrana tvrdi kako ga se ne može izručiti jer je riječ o kaznenom djelu počinjenom prije stupanja na snagu ugovora između Hrvatske i BiH o izručenju 2012., a u odnosu na izručenje radi izdržavanja kazne obrana smatra da Mamić ima pravo odlučiti u kojoj će državi izdržavati kaznu jer mu je to zajamčemo međudržavnim sporazumom.

"To su standardi međunarodnog prava i ne treba ih posbeno elaborirati", kazao je Rajić.

Martinović je ustvrdio kako u slučaju istrage o podmićivanju sudaca u Osijeku nisu zadovoljena tri ključna uvjeta. Prvi je da je u BiH za to propisana kazna manja od godine dana zatvora, drugi to što je podmićivanje obavljeno na teritoriju BiH gdje su sucima davani novci i drugi darovi kao i to da Mamić navodno u Hrvatskoj ne bi imao pravo na pravično suđenje.

Odvjetnici tvrde da je cijeli sudski proces protiv Mamića u Osijeku duboko kontaminiran jer su suci koji su tamo sudili pod istragom zbog sumnje da su primali mito.

Dodatni argument protiv izručenja je to što, kako tvrdi Martinović, odluka o određivanju pritvora braći Mamić u Hrvatskoj još nije pravomoćna jer je na nju uložena žalba koja još nije riješena.

"Ovo je samo želja da se zadovolje potrebe medija i da se Mamiće tretira kao ozloglašene", kazao je Martinović dodajući da su braća Mamić postali žrtvama "otrovne medijske kampanje" u Hrvatskoj.

Rajić je uvjeren da će odluka suda biti povoljna za njegova klijenta. "Fiksnog roka nema. Odluku očekujemo za dvadesetak do mjesec dana", izjavio je Rajić novinarima.

Pred sudom je 12. kolovoza održano odvojeno ekstradicijsko ročište po zahtjevu Hrvatske za izručenje Zdravka Mamića, no odluka dosad nije donesena.

Tužiteljstvo kao i obrana i tada su se sa sličnim argumentima kao i u slučaju Zorana Mamića usprotivili izručenju.