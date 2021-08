Split je od 17. do 21. kolovoza bio domaćin velike Međunarodne završnice Plazma Sportskih igara mladih. Više od tisuću natjecatelja iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, zemalja u kojim su Igre trenutno aktivne, družilo se i natjecalo u 10 sportskih disciplina.

U Splitu su se okupila i velika imena europskog nogometa poput Zvonimira Bobana i Luisa Figa dok je gost manifestacije bio i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin. Slovenac je u razgovoru za Novu TV prokomentirao događanja u pandemijskoj godini, odnos s Bobanom i Messijev odlazak u PSG, ali i situaciju u Hrvatskom nogometnom savezu.

- Sa Zvonom se znam otkad je bio u Fifi, mislim da je tamo bio jedan od sposobnijih ljudi. Kad sam čuo da je napustio Milan odmah sam pomislio da bi bio dobro rješenje. Nema puno bivših nogometaša koji imaju iskustvo, volju, ali i širinu koju ima Zvone. On je sad šef nogometa u predsjedničkom uredu. Bio je koristan i kod Superlige, on se ne plaši. Bila je to dobra odluka - rekao je Čeferin.

U Uefi je i donedavni predsjednik HNS-a Davor Šuker.

- Davor je bio predsjednik saveza 10 godina, on je u Izvršnom odboru, lojalan i korektan uvijek prema UEFA i meni.

U HNS-u se prije otprilike mjesec dana dogodila velika promjena. Na čelo je poslije dugogodišnjeg predsjedavanja Davora Šukera stigao Marijan Kustić.

- Svaki savez bira svog predsjednika, pošto je Kustić bio jedini kandidat to je dobar znak, onda se stvari mogu mijenjati u pozitivnom smislu.

A nedavno se pojavila i snimka na kojoj Zdravko Mamić od Zorislava Srebrića traži Šukerovu smjenu.

- Davor mi je to spomenuo, on je čuo snimku, ja nisam. U svakom slučaju je to neuobičajeno da netko tko formalno nije povezan s HNS-om ima takvo mišljenje o tome tko bi trebao voditi savez.

Predsjednik Uefe prokomentirao je odlazak Lionela Messija iz Barcelone. Argentinac je stigao u PSG, koji je stvorio megamomčad. Uz Messija, stigli su Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum...

- Ja mislim da se sve zna iz medija. Messiju je istekao ugovor i otišao je bez odštete. Mi provjeravamo sve troškove nakon sezone, kod svih klubova. Ljudi ne znaju da nije bitno koliko si potrošio nego koliko si zaradio. Tek na kraju će se vidjeti je li sve u redu bilo ili nije.

A što se tiče Superlige...

- Mi se ne trebamo boriti protiv tih klubova, neka igraju Superligu ako žele. S jedne strane kažu da žele Superligu, a prvi su se prijavili za Ligu prvaka. Mi nismo nervozni, traju neki pravni postupci, vidjet ćemo… Uefa nikome ne brani da igra neku svoju ligu, ali onda ne možeš igrati našu.

- Oni su potpisali dogovor s nama, vidim da su iskreni u tome, mislim da je taj projekt Superlige toliko besmislen i mislim da to sad razumiju. Bio sam iznenađen koliko nisu razmislili prije svega, da se nisu raspitali, siguran sam da tih devet klubova više ne računa taj projekt.