Preseljene obitelji stradale u potresu: 'Sobe su nam ovdje još manje, ali izdržat ćemo...'

Skučene, ali čiste i uredne sobice, dočekale su jutros oko 60 od ukupno 240 građana Zagreba koji su ostali bez svojih domova nakon potresa. Preselili su se iz studentskog doma Cvjetno u Hostel Arena u Remetincu

<p>Osoblje je ljubazno i ručak je bio odličan, a sobe su čiste i uredne iako jako male. Nemam pojma gdje ćemo staviti sve stvari. Izgleda da će do daljnjeg morati biti u vrećicama. Svaka čast svima na smještaju, ali jedva čekam da se vratimo u svoju kuću ili da dobijemo normalan stan jer to nije to - rekla je majka trogodišnje djevojčice koja je u subotu ujutro preselila iz Studentskog centra Cvjetno naselje u Hostel Arena u zagrebačkom naselju Remetinec.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Došla je svojim autom, zajedno s još 60 ljudi. Ostatak, još 180 ljudi, trebao bi se organiziranim prijevozom, odnosno ZET-ovim autobusima, doseliti u ponedjeljak i utorak. Nakon potresa u Zagrebu, 246 građana nije moglo više živjeti u svojim kućama.</p><p>Oni su sad u hostelu dobili novi privremeni smještaj. Građani će u njemu moći biti dok se ne riješi problem s njihovim nekretninama ili dok ne dobiju adekvatni zamjenski stambeni prostor, odnosno dužina smještaja nije ograničena. Rasporedil su ih na prva tri kata hostela u 117 soba i 239 kreveta. </p><p>- Zahtjev za mobilizaciju hostela stigao je u petak i mi smo ekspresno postupili kao što vidite, budući su već danas ljudi počeli useljavati. U samo par sati kupili smo frižidere za svaku sobu, a ranije se krečilo, mijenjali smo kvakve na vratima, prala se posteljina - poručili su iz Grada. Nakon što su saznali da se sele u hostel, brojni građani, pogotovi oni s djecom, bili su prilično zbunjeni. Žalili su se da im djeca pohađaju škole i vrtiće u centru grada gdje su i živjeli, a sada ih sele na sasvim drugi kraj grada. Pitaju se kako će do tamo putovati, no iz Grada tvrde da su riješili i to pitanje.</p><p>- U ponedjeljak će ovdje djecu dočekati ZET-ovi autobusi i vozit će ih do vrtića i škola, a onda će ih i vratiti natrag. Dobili smo popis iz Cvjetnog naselja da kod njih boravi 30 školske i vrtićke djece i za njih smo sve organizirali - potvrđuju iz Grada.</p><p>Dodaju da će se za sva pitanja vezana uz djecu i obrazovanje, imovinsko-pravni status, najam i dodjelu stana, potrebne kriterije te obnovu, od ponedjeljka građani moći obratiti u uredima predviđenim za ta pitanja koji će biti također smješteni u hostelu. Na četvrtom katu će pak biti volonteri Crvenog križa koji će pružati pomoć i potporu. </p><p> </p>