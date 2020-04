Još četvero preminulo: 'Drugi val mi očekujemo nakon ljeta'

Prvi je dan popuštanja mjera. Brojne trgovine su se otvorile, smiju raditi i zaposleni u nekim uslužnim djelatnostima, a otvorene su i knjižnice i muzeji. U nekim županijama nema novooboljelih, no u Splitu ih je četvero novih, od kojih su troje zdravstveni djelatnici.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako je u zadnjih 24 sata ima novih devet oboljelih i to je ukupno 2039 u Hrvatskoj. Još četvero ljudi je preminulo, imali su kronične bolesti.

Ministar Davor Božinović je rekao kako prve informacije s terena pokazuju da svi rade bez većih uočenih nedostataka tijekom prvog dana popuštanja mjera, a ono što se eventualno utvrdi kao nedostatak se odmah i riješi.

Krunoslav Capak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odgovorio je na pitanje što će biti s festivalima ove godine.

- U ovom trenutku ne možemo ni potvrdili ni opovrgnuti hoće li se festivali održavati ili neće. Ali tko god treba dugoročno nešto planirati rekao bih da u ovom trenutku to nije pametno. Nitko tko planira šest mjeseci unaprijed ne bih to preporučio - rekao je.

Komentirao je i buvljake kao što je Jakuševac i rekao da je to rizik te da se neće popuštati mjere što se tiče toga.

- To će biti pred kraj popuštanja mjera ako nam to epidemiološka situacija to dozvoli - poručio je.

Božinović je komentirao tvrdnje da se stožer politizira.

- Mi već dva mjeseca dajemo vrlo precizne informacije o tome kako se ponašati. Sve je to u cilju ispunjavanja zaštite zdravlja i života pučanstva. Ušli smo sad u fazu popuštanja u kojoj Stožer ima još delikatniju ulogu u smislu pračenja efekata popuštanja tih mjera na zdravstvenu situaciju i broj oboljelih. Te mjere su tek počele i naravno da ćemo iz dana u dan pratiti kako se situacija razvija, sve s ciljem da se ne vratimo u restriktivna rješenja i da možemo ići stalno korak naprijed - poručio je Božinović.

- Što se tiče politizacije, ona može doći samo kroz pitanja. Nju sigurno potiče onaj kome to odgovara. I jučer sam rekao da ovo nije mjesto s kojeg se šalju političke poruke, nije bilo i neće biti - rekao je.

Očekuje se i drugi val

Capak je napomenuo i kako postoje nekoliko scenarija što se može dogoditi s korona virusom.

- SARS se naglo pojavio i naglo je nestao. Ovo je podmukla bolest koja se širi i kod onih koji su asimptomatski i to će biti puno teže. Ako se nakon ljetne pauze, gdje mi epidemiolozi očekujemo manje oboljelih, virus vrati s istim karakteristikama koje ima sad, vrlo je vjerojatno da će doći do drugog vala. No, tad ćemo znati više i možda ćemo se moći bolje zaštititi. Možemo očekivati drugi val ukoliko se nešto ne promijeni - poručio je Capak.