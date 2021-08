Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević na konferenciji za medije predstavio je plan zbrinjavanja glomaznog otpada u Zagrebu, nakon što je Čistoća stopirala njegov odvoz, a reciklažna dvorišta ga prestala primati, jer za njega više nemaju mjesta.

Zašto je došlo do zastoja?

Postojeći ugovor iskorišten je količinski. Taj ugovor vrijedi do siječnja, ali količina koja je definirana u ugovoru je već konzumirana zbog količine glomaznog otpada koja je bila puno veća, a prvenstveno radi potresa. Novi natječaj za odvoz je bio raspisan u prosincu prošle godine. Ponude su otvorene u siječnju, ali do lipnja nitko iz prošle uprave nije htio donijeti odluku za slijedeće dvije godine, kaže Tomašević.

Razlog zbog koje odluka nije donešena

Polovicom lipnja smo saznali za ovo i odmah smo počeli tražiti rješenja. Protekla dva mjeseca smo radili pripreme da Čistoća sama zbrinjava glomazni otpad, a ne samo da ga kupi. Poništio sam natječaj koji je bio raspisan u prosincu. Mi smo kao nova gradska uprava najavili da će gradska poduzeća sama obavljati svoje poslove, umjesto da se plaća milijune - dodaje Tomašević.

U poništenom natječaju bile su dvije ponude. Prva je bila 1800 kuna po toni, a druga je bila 2500 kuna po toni, koju je dao Cezar.

- Nova ponuda Cezara bi dakle iznosila 125 milijuna kuna na taj period na dvije godine, a ponuda Reoma grupe 89 milijuna kuna. Od polovice lipnja smo krenuli sa sljedećim koracima, pripremili smo plato za glomazni otpad, takod a sami možemo izvlačiti sirovine koje grad može prodati. Time smo automatski smanjili sirovine koje idu privatnim poduzećima. Isprobali smo drobilicu kako bismo vidjeli koliko bismo uštedjeli ako sami kupimo drobili i to radimo. Mi se krećemo prema tome da iz EU fondova kupimo dvije drobilice. Dok se ta javna nabava ne zavšri, raspiali smo javnu nabavu za najam drobilice i to bi trebalo biti gotovo za kroz tjedan dana. To bi trebalo biti prijelazno rješenje dok ne kupimo drobilice - istaknuo je Tomašević.

Tomašević je objasnio model po kojem se radilo prethodnih godina.

- Čistoća bi pokupila glomazni otpad i predala bi privatnim poduzećima. Privatna poduzeća bi razdvojila vrijedne sirovine koje se mogu prodati, poput drva i metala, polovica glomaznog optada bi ostala, a privatna poduzeća bi to samljela i odložila na Jakuševac. Čistoća je godinama tražila da kupi drobilicu da sama radi taj posao i to se godinama micalo iz jave nabave - rekao je Tomašević.

Što dok ne dođe drobilica?

Krajem sljedećg tjedna će završiti natječaj za najam drobilice. Molim građane za malo strpljenja dok to ne počne funkcionirati, rekao je Tomašević.

Tomašević je naveo kakav će biti novi model.

- 54 milijuna kuna protekle godine je plaćenno, ove godine 21 milijuna, sadašnji prosjek je pao na 2 milijuna mjesečno, s 3,1. Za milijun kuna smo smanjili mjesečni trošak. Procjena je Čistoće da bi mjesečni trošak pao s 3,1 milijuna kuna na oko 500 tisuća kuna. Na godišnjoj razini mi računamo da ćemo s vlastitim kapacitetima imati uštedu od 33 milijuna kuna godišnje. To je jedan dječji vrtić za 200 djece. Samo s ovim sustavom gdje to radi gradska firma - kaže Tomašević.

O ponudi CIOS-a da besplatno odvozi otpad dok natječaj završi, Tomašević kaže:

Oni su to rekli da će besplatno zbrinjavati dok se ne donese odluka o ovoj javnoj nabavi koju sam upravo poništio. Ta ponuda je neformalno iskomunicirana tek jučer, rekao je.

Na pitanje je li cilj eliminirati suradnju s Pripuzom, Tomašević je ponovio da je cilj da Čistoća radi posao koji može raditi, a to je zbrinjavanje glomaznog otpada. Istaknuo je da će nabavkom drobilice Zagreb trajno riješiti problem zbrinjavanja glomaznog otpada.