Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će konferenciju za medije u predvorju Gradske uprave.

Na sjednici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak glavna tema bit će Prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu, koji je za 1,1 milijardu kuna veći nego za 2021.

PRATITE UŽIVO:

Gradonačelnik Tomašević osvrnuo se na gradski proračun. On je veći u odnosu na rebalans jer će se, kaže Tomašević, povećati prihod od imovine. Poručio je kako su povećani i prihodi i rashodi povezani uz obnovu, prvenstveno iz Fonda solidarnosti.

- Odvojili smo oko 160 milijuna kuna za sufinanciranje obnove privatnih zgrada, što je gotovo dvostruko više nego ove godine jer nije bilo odluka o tome - rekao je.

Osvrnuo se i na amandmane.

- Prihvatit ćemo amandman kluba SDP-a vezano za povećanje kompenzacijske mjere u odnosu na mjeru roditelj-odgojitelj što se tiče kapaciteta vrtića. Predvidjeli smo 52 milijuna kuna, što je više nego dvostruko na prosjek u zadnjih pet godina. Pored toga smo predvidjeli još 15 milijuna kuna za najam prostora za privremeno povećanje kapaciteta dječjih vrtića, i tu je klub SDP-a podnio amandman da se poveća na 25 milijuna kuna - rekao je.

Rekao je kako je klub Mosta podnio niz amandmana, no da su zakasnili s time. Tomašević je rekao kako onda ne mogu biti razmatrani.

- Međutim, mi smo pogledali sadržaj i prihvatit ćemo prijedlog oko još većeg povećanja satnice pomoćnika u nastavi. Ići ćemo s 30 kuna po satu. Malo ćemo riskirati, ali se nadamo da ćemo dobiti europska sredstva, kao što smo to dobili i ove godine - rekao je.

- Nećemo prihvatiti amandman HDZ-a vezan uz mjeru roditelj-odgojitelj - rekao je. Objasnio je kako je HDZ predložio da se uzme 250 milijuna kuna ZET-u i preusmjeri ih se na mjeru. Tomašević objašnjava kako bi ZET time postao gubitaš i ne bi mogao povlačiti novac iz EU fondova.

Što se tiče amandmana kluba BM 365, rekao je da su je amandman protuzakonit.

- Fascinantno je to što to dolazi od ljudi koji su upravljali ovim gradom. Niti iz prvog pokušaja, niti iz drugog pokušaja nisu uspjeli složiti amandman koji je u skladu sa zakonom. On zadire u opći dio proračuna što je protuzakonito i sadržajno je neprihvatljiv. To pokazuje zašto smo u situaciji u kojoj jesmo. Došli su na genijalni ideju, na isti trik, da se proda Zagrepčanka i Gredelj, takva se prodaja ne može realizirati sljedeće godine. Potpuno isti trik, to je vrhunac financijske neodgovornosti - rekao je.

O komemoraciji na Sljemenu

Tomašević će danas ići na komemoraciju obitelji Zec i bit će prvi predstavnik Zagreba u 30 godina koji na tu komemoraciju ide.

- Od zločina je prošlo 30 godine i krajnje je vrijeme da netko u ime Zagreba oda pijetet žrtvama zločina. To je gesta pijeteta i zalog za bolju budućnost jer nitko nikad neće biti diskriminiran, po bilo kojoj osnovi, a kamoli da bi bio izvršen zločin zbog diskriminacije. Iz te perspektive, zato ću danas ići na komemoraciju. I dalje ćemo razgovarati s organizacijama i SDP-om kao partnerom kako se može obilježiti i komemorirati ta jedna od najsramotnijih epizoda u povijesti ovog grada - rekao je.

O mjeri roditelj-odgojitelj

Na pitanje ima li problema u koaliciji i hoće li imati dovoljno ruku za proračun, Tomašević je rekao da problema nema i da postoji koalicijski sporazum oko određenih točaka.

- Očekujem i uvjeren sam da će SDP-ov klub usvojiti reviziju mjere roditelj-odgojitelj - rekao je.

Hrvatski suverenisti predložili su da mjera bude na razini cijele države, no HDZ je to odbio.

- HDZ je to obećao prije pet godina na nacionalnoj razini, prije tri godine je gradski HDZ kritizirao tu mjeru, a sad nas kritiziraju jer radimo reviziju te mjere. Par dana kasnije HDZ odbija taj prijedlog na nacionalnoj razini - rekao je Tomašević.

- Nije dobro da se to provodi na jedinici lokalne samouprave. Tim dodatnim mjerama dodatno potičete depopulaciju drugih dijelova Hrvatske. Za nas je demografska politika kvalitetni i dostupni vrtići, kvalitetno obrazovanje, stanovi... Morate pitati HDZ kako je moguće da takvo nešto guraju u Zagrebu i zašto nigdje drugdje gdje su na vlasti ne guraju takvu mjeru - rekao je.

O preimenovanju trga

Novi šef zagrebačkog SDP-a poručio je da će ići s inicijativom da Zagreb dobije ulicu maršala Tita, ali i ulicu Aleksandre Zec. Tomašević je rekao da je kao gradski zastupnik bio protiv preimenovanja trga prvi put i glasao je protiv toga.

- Meni to u ovom trenutku za Zagreb nije jedna od prioritetnih tema obzirom da i dalje pucaju cijevi po gradu, da nije obnovljen. Međutim, kao i o svemu, razgovarat ćemo o tome s koalicijskim partnerima ako dođe do toga - rekao je i poručio kako će se razgovarati i o ulici Aleksandre Zec, no da mjesto na kojem je ubijena nije ni obilježeno do sad.

'Treba stati na kraj ilegalnom odlaganju otpada'

Što se tiče glomaznog otpada, Tomašević je rekao da tu ne bi trebalo biti problema.

- Što se tiče miješanog komunalnog otpada, tu je bilo malih kašnjenja, ne zato što je bilo problema s testiranjem, nego zašto što je dobar dio zaposlenika Čistoće oboljelo od Covida ili bilo u izolaciji - rekao je.

Poručio je kako problem ilegalnih odlagališta nije novi problem, niti samo problem Zagreba.

- Trebamo zajedno s Državnim inspektoratom poduzeti znatnije mjere, staviti videonadzor gdje kamioni odvoze. To je biznis, nažalost. Tome treba stati na kraj - rekao je i poručio kako bi se trebalo znatnije kažnjavati takve situacije.

- Čak i kada smo stavljali blokade, kamere, uvijek se nađe način da se to zaobiđe i da se odlaže otpad - poručio je.