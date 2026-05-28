Maneken iz spotova Sevke i Sandre Afrike dobio 22 godine: Izbo policajca i pokušao pobjeći

Nekadašnji maneken Marino Milićević (33) nepravomoćno je osuđen na 22 godine zatvora zbog pokušaja teškog ubojstva policajca Slavka Matasa u pritvorskoj jedinici Policijske uprave, piše Dalmatinski Portal. U dva navrata ga je u srpnju prošle godine izbo 13 puta nožem po glavi, vratu, tijelu i rukama. Uzeo je njegovu krvavu košulju i pokušao pobjeći, no spriječila su ga četvorica interventnih policajaca. Jedva su ga svladali i svezali.

Kako navode, Milićević je bio drogiran, po vlastitom priznanju, posljednjih 10 godina samo je pio alkohol i drogirao se pa mu je vijeće sutkinje Tee Budimlić odredilo i dvije sigurnosne mjere, liječenje ovisnosti o alkoholu i drogama, ali i zaštitni nadzor nakon izvršenja kazne. Milićević je na kraju suđenja sve priznao, a sve su snimile i kamere video nadzora. Sud se odlučio na kaznu dugotrajnog zatvora od 22 godine.

- Ovo nije bio samo napad na policijskog službenika, nego na institucije i cijeli sustav, što zahtjeva strogo kažnjavanje. Olakotne okolnosti su bile smanjena ubrojivost i to što nije došlo do smrti oštećenog. Vaše kajanje sud nije ocijenio iskrenim, niste pokazali nikakvu kritičnost prema svojim postupcima. Otegotno je bilo to što ste iskoristili čovjeka koji vam je izašao u susret i vodio vas u zahod. Pitali ste ga cigaretu, a onda podmuklo napali nožem. Niste prestali ni nakon što ste ga onesposobili. Vratili ste se i još ga brutalnije napali nego prvi put. Postupali ste s izravnom namjerom, a ta podmuklost i bešćutnost koju ste iskazali najviše su utjecale na visinu kazne. Vijeće drži da je ovo jedina primjerena kazna. Mora biti poslana jasna poruka da nema tolerancije za napad na službenu osobu - kazala je u obrazloženju presude sutkinja Tea Budimlić.

Miličević je u srpnju prošle godine priveden u zgradu Policijske uprave splitsko-dalmatinske zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policajca koji ga je priveo upitao je može li u zahod, a kada je dobio dopuštenje, ušao je u susjednu prostoriju i među oduzetim stvarima pronašao džepni preklopni nož. Vratio se u prostoriju i policajcu zadao više uboda, a kada je napadnuti okrvavljen pao na pod, napadač je pokušao pobjeći iz zgrade.

Uzeo je policijsku odoru ozlijeđenog policajca i navukao je na sebe, bez kape. Pokazao je upornost u počinjenju kaznenog djela jer se dva puta vraćao u prostoriju u kojoj je na podu ležao teško ozlijeđeni policajac i zadavao mu ubode nožem.

Odvjetnik u šoku

- Kazna je drakonska, previsoka i nije u skladu ni s jednom sudskom praksom. Za pokušaj ubojstva, uz okolnosti da je moj klijent neosuđivan, da je sve priznao i pokajao se te da je utvrđeno da je u vrijeme počinjenja djela bio bitno smanjeno ubrojiv, ne daje se ovako velika kazna. Po mom skromnom mišljenju, trenutna događanja u državi dala su svoj obol ovoj kazni. Svoje nezadovoljstvo izrazit ćemo u žalbi i vjerujem u Visoki kazneni sud - pomalo iznenađeno i osupnuto - komentirao je splitski odvjetnik Vinko Gulišija presudu Milićeviću, piše Jutarnji list.