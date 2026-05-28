FOTO Duge cijevi u Slavonskom Brodu: Crnogorca s tjeralice Interpola doveli su na sud!

Na graničnom prijelazu Slavonski Brod prije mjesec dana uhićen je crnogorski državljanin Vuk Lakičević, pripadnik jednog od najopasnijeg krim podzemlja na Balkanu, takozvanog Škaljarskog klana za koji se vežu brojna kriminalna djela - od trgovine kokainom do ubojstava. U četvrtak ujutro je iz istražnog zatvora u Požegi doveden pred suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu, piše SBonline.

Foto: sbonline.net

Uhitili su ga temeljem naloga Višeg suda u Podgorici i raspisane Interpolove tjeralice radi izručenja Republici Crnoj Gori, i to zbog sumnje da je uspostavio kriminalnu organizaciju i počinio teško ubojstvo. Tijekom postupka izručenja crnogorskim vlastima, 29. travnja mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

Glasnogovornik Županijskog suda u Slavonskom Brodu Vedran Pavelić potvrdio je kako su na ročištu pred sucem istrage ispitali Lakičevića na okolnost počinjenja spomenutih kaznenih djela.

Foto: sbonline.net

Na koje je okolnosti iz istražnog zatvora Požega doveden na Županijski sud u Slavonskom Brodu, za sada nije poznato.

Foto: sbonline.net

Pretpostavlja se da se odlučuje o postupku izručenja Crnoj Gori na temelju Interpolove tjeralice, a za više informacija čeka se službena potvrda.

Foto: sbonline.net

Foto: sbonline.net