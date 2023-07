Presuda za likvidaciju na Zrću: Tanaskoviću prijeti 20 godina

Kragujevčanina Duška Tanaskovića (30) po rasporedu zadarskog suda, očekuje dolazak u sudnicu točno u 10 sati. Sutkinja Ana Zrilić, ako ne bude, nepredviđenih okolnosti, konačno bi mu trebala pročitati presudu, i to u kojoj ga se optužilo kako je 25. kolovoza 2022. oko 6 sati, ispred noćnog kluba na paškoj plaži Katarelac, ubio Gorana Vlaovića (38) koji se zabavljao na hrvatskoj Ibizi.

Egzekucija se dogodila u ranim jutarnjim satima, a ubojica je sačekao Vlaovića koji je izlazio iz kluba, prišao mu s leđa i iz pištolja iz neposredne blizine ispalio hitac u glavu. Crnogorac je preminuo u kolima Hitne pomoći na putu za Zadar, a ubojica je brzinski uhvaćen.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Suđenje se organiziralo i u manje u godinu danas, poštivajući rokove, privedeno kraju. Iskazi svjedoka su se čitali, u Zadru se očekivala i starleta Dragana Banić koja se zabavljala s Vlaovićem koji je iza sebe ostavio dvoje maloljetne djece i suprugu. Ljepotica se nije pojavila, ali umjesto nje je preko odvjetnika koji zastupa obitelj ubijenog stigao odštetni zahtjev koji je postavljen na više od 300 tisuća eura kojeg bi trebao isplatiti Tanasković ukoliko bude osuđen.

Samo suđenje nije imalo puno ročišta, svega tri, a glavna teza obrane je bila da je Duško, osoba koja pati od paranoidne shizofrenije, trebao biti u za to predviđenim institucijama, a nipošto na slobodi. Zanimljivo je kako je nekoliko puta progutao žilete omotane selotejpom, i tako nakratko izašao iz zadarskog pritvora, ali samo do bolnice u kojoj mu je pružena pomoć. Samog Tanaskovića, drugi pritvorenici su pohvalili za ponašanje, te kako je svoje kolege častio cigaretama i kavama iz kantine, te su ga opisali kao ugodnu osobu, dok sudski vještaci, i to psihijatrijske struke, dr. Nadica Buzina i dr. Goran Arbanas, te psiholog Romel Krajačić vještačenjima ocijenili da je Tanasković malo više razine od prosječnog intelektualnog funkcioniranja, te da ne boluje od prave duševne bolesti, te da je korisnik droga. Njegovo osobno i socijalno funkcioniranje upućuje na poremećaj ličnosti disocijalnog tipa, te da ima problema sa psihoaktivnim sredstvima.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U sudnici je bio miran, bez prevelike dramaturgije, tek se izjasnio da nije kriv na početku suđenja, a na kraju se moglo čuti kako govori da mu zatvorski psihijatar ne odgovara jer mu propisuje krive lijekove.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tanaskoviću se sudi za ubojstvo za što je zapriječena kazna od 20 godina zatvora, a krunski dokaz je snimka ubojstva. Hodnici suda bruje da bi presuda mogla biti izrečena kroz nekoliko sati i da neće dobiti maksimalnu kaznu, iako optužba osim snimke ubojstva optužba u ovom slučaju sukoba mafijaških klanova raspolaže s još 32 dokaza.