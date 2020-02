Jeleniću je presudilo članstvo u masonima, podnio je ostavku

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić podnio je ostavku nakon što je izbila priča da je mason zbog koje je Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, zatražio njegovu ostavku, a Andrej Plenković najavio da će ga Vlada razriješiti ako je ne podnese.

Informacija o ostavci došla je u priopćenju iz Državnog odvjetništva.

Od prvoga dana sve do danas dužnost Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske obnašao sam s ponosom, predano, profesionalno i pošteno, rukovodeći se u svom radu isključivo Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, čuvajući neovisnost državnog odvjetništva. Tako sam postupao i tijekom svih 28 godina rada u državnom odvjetništvu.

Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezano za moje članstvo u masonskoj udruzi. To članstvo u zakonitoj udruzi ni na koji način nije utjecalo na obnašanje moje dužnosti, no te su objede do takve mjere opteretile daljnje obnašanje dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske da je ono praktički postalo nemoguće. Istodobno, u želji da se ovo opterećenje ne prenese na cijelo državno odvjetništvo, procijenio sam da je u nastalim okolnostima davanje ostavke na mjesto čelnika cijele državnoodvjetničke organizacije jedino moralno i odgovorno rješenje.

Stoga sam danas Vladi Republike Hrvatske uputio zahtjev za razrješenje s dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Iako činom ostavke moj mandat Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ranije završava, s te dužnosti odlazim mirne i čiste savjesti", stoji u priopćenju Državnog odvjetništva.

U udrugu ga pozvao prijatelj

Dražen Jelenić potvrdio je da pripada masonskoj loži, nakon što je Nacional prvi objavio tu informaciju. Cijela se priča zavrtila kad su uhićeni urednici i vlasnika portala i tjednika Dnevno, zbog navodno ucjenjivanja poznatog oftalmologa Nikice Gabrića da će objaviti da je mason ukoliko u njihovom mediju ne plati oglase u vrijednosti 200.000 kuna.

Jelenić je izjavio da je početkom ožujka 2018. pozvan da pristupi udruzi koja se bavi slobodnim zidarstvom kojoj tada nije bio na čelu Nikica Gabrić. Dodao je da je nakon što je primljen u udrugu građana Veliki Orijent sudjelovao na još jednom sastanku te udruge koju je, zajedno s još nekolicinom članova, napustio u listopadu te godine nakon što ju je preuzeo Nikica Gabrić.

- Članovi koji su napustili udrugu osnovali su istovrsnu udrugu čiji sam član. Od kraja ožujka 2018. pa do danas, zbog brojnih poslovnih obveza ni na koji način ne sudjelujem niti u radu udruge Nikice Gabrića iz koje sam istupio, a niti u radu novoosnovane udruge - rekao je.

Nikica Gabrić dodatno je zakomplicirao cijelu priču u gostovanju na N1 televiziji, gdje je pokazao Jelenićeve poruke koje su razmjenjivali te otkrio da je snimio njihov razgovor bez Jelenićevog znanja.

Tema: Hrvatska