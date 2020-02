'Jelenić me prodao, razgovore sam snimao': Pokazao i poruke

Ni u jednom trenutku ja nisam utjecao na istragu niti kršio bilo kakav zakon, rekao je oftalmolog i mason Nikica Gabrić u emisiji N1.

- Tko je ovdje žrtva, a tko su kriminalci. Kriminalci mene reketare, ja skupim građansku hrabrost, prijavim DORH-u, i pristanem biti suradnik. Ja sam pouzdanik i suradnik. Traži se moja aktivna uloga u tome koji su mogući počinitelji djela - rekao je.

Na pitanje kako je surađivao, Gabrić je rekao da o tome ne može govoriti.

- Ja sam pouzdanik i suradnik, to što bi našla policija i DORH bi bilo zero bez mene. Traži se moja aktivna uloga u tome koji su mogući počinitelji djela. Nemam problem da se prikaže i da ljudima kažem da sam slobodni zidar, mason, da mi je čast biti u društvu svih ljudi koji su veliki masoni u Hrvatskoj - rekao je.

- Dam iskaz i paralelno provodim svoju istragu u svojoj organizaciji kako je do toga došlo. Išlo je da nas prizna velika francuska loža da postanemo ravnopravni član i to kod određenih članova koji su nas napustili ili se ne slažu izaziva određenu nesigurnost i oni počinju dilati dokumente i djelovati iz najnižih strasti. Mi sad imamo neki mali rat u kojemu neće pobijediti tamna strana - rekao je.

Gabrić je objasnio da se javio Mladenu Bajiću kojeg poznaje 25 godina. Rekao je da Bajić nije mason. Na pitanje kako se znaju, Gabrić je rekao da je operirao "sve poznate ljude u Hrvatskoj" te da je normalno da poznaje Bajića. Od njega je tražio broj telefona Dražena Jelenića da prijavi pokušaj iznude.

Foto: N1

- Onda odem u Općinsko državno odvjetništvo, dam iskaz i taj iskaz je bio ograničen s brojem ljudi koji su sudjelovali u reketarenju mene. Kako je vrijeme protjecalo i kako sam ja dolazio do određenih saznanja, želio sam proširiti istragu. Jeleniću šaljem poruku da prijeti kriza u smislu da je istraga probijena, da bude nova kompromitacija nekih ljudi i on me upućuje na Krunu Rajačića, općinskog državnog odvjetnika. Uglavnom, u Općinskom državnom odvjetništvu se smrznu kad počnem govoriti neka imena, kad kažem tko ima interes da nas reketari i četvero, petero ljudi povežem u niz koji imaju motive raditi protiv državnog odvjetnika i protiv mene - rekao je Gabrić.

- I on to sve ignorira, da bi on izjavio jučer, sad je ublažio izjavu, da sam ja pokušao utjecati na istragu, ja nisam pokušao utjecati na istragu, nego sam surađivao aktivno s Državnim odvjetništvom i upozorio ga na probleme, a on me razočarao i tu kriminalnu ekipu je pustio da se brani sa slobode. Zašto ih je pustio? Jer oni nisu nasilni, ne prijete mi šakama, nego medijskim nasiljem - poručio je.

Gabrić tvrdi da "kriminalna ekipa" ponavlja kazneno djelo. Kako kaže, oni su angažirali agenciju da ga istražuje i prebira poslovni i privatni život.

Foto: N1

- Neki ljudi od njih, neću govoriti tko, da me se istraži i da me se kompromitira kod suđenja. Ovdje je Jelenić pokazao, nažalost, potpunu nekompetentnost - rekao je i dodao da neće govoriti "neke stvari" jer bi u protiv mogla propasti istraga. Nada se da će Jelenić odrediti "nekog drugog čovjeka" koji će priču voditi "ka sretnom završetku".

- Naprosto se čovjek prepao i krivo upro prstom u mene da sam maltene to dao Nacionalu. Ja nisam ništa dao Nacionalu, kad je ispao prvi tekst o masonima, svi su mislili da se Gabrić pravi važan, a nakon trećeg broja se utvrdilo da Gabrić nije imao interes - rekao je Gabrić.

Snimao razgovor s Jelenićem

- Jelenić je u ovom slučaju potpuno krivo postupao. Ja sam snimao razgovor radi sebe, da mi ne bi stavljali riječi u usta... Jelenić nije znao da ga snimam. Imao sam hrabrosti ga snimiti, jer sam znao što mi može napraviti... Evo vidite, kako me htio utopiti, prodao me - rekao je Gabrić.

Foto: N1

- On nije ništa zakonski počinio, nego ga samo stavlja u neki nekomforan položaj. Samo ako sud zatraži od mene objavit ću sadržaj snimke, ili ako on tvrdi da sam utjecao na sud da se promijeni odluka. Postoje sve snimke, ja sam njemu iskazao nezadovoljstvo za to što je dozvolio - rekao je.

- Teško mi je objasniti motivaciju Jelenića. On je imao gospodski izlaz iz te situacije, mogao je dati nekome drugo da vodi slučaj, ali je mislio da iz mene progovara Mladen Bajić. Ma bolje da ne kažem što mi je Bajić rekao o njemu.. Ja u ovoj zemlju mogu doći do bilo kojeg čovjeka - rekao je.

Foto: N1

- Medijsko nasilje je gore od fizičkog nasilja i još krše djelo da guraju Pernara, koji objavljuje naš materijal bez ovlaštenja, podnosi kaznenu prijavu. Mi ćemo i Pernara riješiti kad mu prođe mandat, završit će na sudu. Kad mu prestane imunitet prijavit ćemo ga legalnim institucijama i on će morati snositi kaznu za to što je to radio, što je uzeo tuđi materijal bez dozvole, bez pitanja i poticao rasnu diskriminaciju prema meni kao čovjeku koji uredno plaća porez, koji bi trebao biti primjer, koji bi trebao biti oličenje svega onoga što on nije - poručio je Gabrić.

'Jelenić je bio samo na inicijaciji'

Gabrić je za N1 rekao da su među masonima i ljudi koji rade u državnim službama, ali to ne zloupotrebljavaju.

- Mi ne pričamo o vjeri i politici, postoji moralni kodeks - rekao je.

- Ima radnika, običnih šljakera. Nisu tu samo bogati. Najveća ljudska vrijednost nije novac. Nažalost, novac i moć kvari ljude.. Vi mislite da su takvi masoni. Ali to nije tako. Dobro samo razmišljali koga ćemo birati, ali vidite kako se krivo pokazalo kod Vuka Radića - poručio je.

Foto: N1

Gabrić tvrdi da Jelenić nije kompromitiran jer je mason. Na taj način se, tvrdi Gabrić, dodatno mistificira utjecaj masona. Kaže da Jelenić treba ostati ili otići zbog svojih rezultata.

- On se pojavio jedan jedini put. Na inicijaciji. Ti rituali su kao drame. Imate 33 drame u kojima mi glumimo i nakon pola sata vi izađete čisti - opisao je. Kaže da inicijacija nije teška.

- To je više dramaturški... osjetite vatru, vodu... - rekao je.

Podsjetimo, priznanje Dražena Jelenića da je član masonske lože izazvalo je niz reakcija u javnosti. Jelenić tvrdi da svojom objavom nije naštetio ugledu institucije, no njegovu ostavku očekuje ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Jelenić je u utorak rekao da je Gabrić pokušao utjecati na tijek predistrage protiv troje novinara tjednika 7Dnevno.