Pretežno sunčano, a u noći kiša i pad temperature za vikend

U unutrašnjosti pretežno sunčano s promjenljivom naoblakom, a poslijepodne lokalno može biti ponekog pljuska i grmljavine, dok će na Jadranu biti sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak.

Navečer i u noći na subotu sa sjevera jače naoblačenje s kišom. Vjetar većinom slab, ponegdje u gorju i uz obalu umjeren jugozapadni, a na otvorenom moru sjeverozapadni.

Najviša dnevna temperatura u petak uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj.

U unutrašnjosti će u subotu biti oblačno i osjetno svježije s povremenom kišom, uglavnom u noći i ujutro mjestimice s pljuskovima i grmljavinom.

Na Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, većinom potkraj dana na sjevernom dijelu ponegdje s kišom i neverama. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu, do navečer i na dijelu srednjeg umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura, a prema jugu u drugom dijelu dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i jugo.

Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od 15 do 20 °C. Na Jadranu najniža jutarnja između 17 i 23, a najviša dnevna od 24 do 29 °C.

HAK: Vremenski uvjeti povoljni za vožnju

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).

Uočena je životinja, srna, na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo u oba smjera. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.

Zbog vozila u kvaru na A7 između tunela Trsat i tunela Katarina u smjeru GP Rupa vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 km na sat.

U povodu Dana državnosti, 30.svibnja, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1): danas, 27.svibnja, od 15 do 23 sata; u nedjelju, 29. svibnja od 15 do 23 sata i u ponedjeljak, 30.svibnja od 14 do 23 sata.

Na graničnom prijelazu sa Srbijom, Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju četiri sata na izlazu.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

