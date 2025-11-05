Pretežno sunčano, ujutro magla

Bit će pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro i ponovno navečer mjestimice magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Vjetar slab, na moru i umjeren sjeverozapadni, uz obalu i bura, do sredine dana ponegdje na udare i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 17 i 22 stupnjeva Celzijusovih.

DHMZ je za regije u unutrašnjosti uzdao žuto upozorenje zbog magle u jutarnjim satima kao i žuto upozorenje za Velebitski kanal zbog jakog vjetra koji će puhati cijeli dan.

