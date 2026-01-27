Obavijesti

VIŠE OD 300 € KUPONA!

Pretplati se na Oranž za 12 € i dobivaš ulaznicu za Megadance party u Areni Zagreb 30.1.!

Pretplati se na Oranž za 12 € i dobivaš ulaznicu za Megadance party u Areni Zagreb 30.1.!

Uz godišnju pretplatu dobivaš neograničen pristup cijelom sadržaju, ulaznicu za Megadance party i preko 300 € vrijednih kupona za razne proizvode i usluge. Ponuda je ograničena i vrijedi za prvih 50 pretplatnika

Admiral

Aktiviraj godišnju pretplatu za samo 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama.

Uz ovu posebnu ponudu dobivaš i ulaznicu za Megadance party, koji će se održati 30.1.2026. u Areni Zagreb. Kako bi preuzeo svoju ulaznicu, u korisničkom sučelju pod kuponima pronaći ćeš kod koji je potrebno proslijediti na e-mail naše korisničke podrške plus@24sata.hr, nakon čega će ti poslati ulaznicu. 

Ali to nije sve, uz to dobivaš preko 300 € vrijednih kupona i popusta na razne proizvode i usluge.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 389,67 €:


🎁 Ulaznica za Megadance party
🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 69 € za Berlitz
🎁 50 € za Nikal putničku agenciju
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 40 € za Teorem
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
