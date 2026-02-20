Obavijesti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pretplati se na godišnji Oranž, čitaj najbolji sadržaj i uzmi više od 200 € vrijednih kupona

Uz godišnju pretplatu dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr i preko 200 € vrijednih kupona za razne proizvode i usluge među kojima su kuponi za LIVISION, Pevex i Baby Center

Admiral

Aktiviraj godišnju pretplatu za 24 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama.

Ali ni to nije sve! Pretplatom dobivaš kupone od 50 € za LIVISION OPTIKU20 € za Pevex15 € za Baby Center kao i brojne druge kupone te popuste na razne proizvode i usluge.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 262,67 €:

🎁 69 € kupon za Berlitz
🎁 50 € za LIVISION OPTIKU
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 20 € za Pevex
🎁 15 € za Baby Center
🎁 5 € za CineStar
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

