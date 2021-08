Podnio sam kaznenu prijavu protiv trojice poznatih i sedmorice nepoznatih koji su me napali i brutalno pretukli na terasi apartmana u Mandrama - kaže nam Zagrepčanin Mato. R. (41). U batinanju teleskopskim palicama, šakama i nogama srećom je prošao bez težih ozljeda. "Zaradio" je, kaže, četiri šava na glavi, ozljede glave i oka te nagnječenje prsišta.

- Nije mi jasno kako je policija sinove lokalnog HDZ-ovca, koji je prijavljen za prijetnju, a koje sam kao i njihovog prijatelja prepoznao kao sudionike napada u kojem su sudjelovala još sedmorica-osmorica prijavila samo prekršajno - pita se Mato R. koji je zbog toga putem odvjetnika trojac koji je prepoznao i kazneno prijavio.

Iz PU zadarske rekli su nam kako policija i dalje provodi izvide oko događaja u Mandrama od 24. kolovoza. Šturo su dodali kako je dosadašnje kriminalističko istraživanje rezultiralo podnošenjem optužnih prijedloga zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te kaznene prijave zbog sumnje u kazneno djelo prijetnje. Nisu nam odgovorili jesu li pregledali video snimke s nadzornih kamera s okolnih objekata kako bi identificirali i ostale napadače.

Podsjećamo, Matu R. napali su dan nakon što se porječkao sa susjedom kojoj je smetalo što navečer razgovara sa sinom na terasi.

- Djeca su mi taman otišla spavati, a ja sam čitao vijesti na terasi. Preko ograde mi je priskočilo najmanje 10-ak ljudi i okružili su me dok sam sjedio. Prepoznao sam sina HDZ-ovca. Brzo sam dobio prvi udarac i potom su me počeli udarati sa svih strana. Izlupali su me teleskopom, stolicama, rukama, nogama... - prisjetio se Mato R.

"Supruga je rekla da će zvati policiju pa su pobjegli"

Njegova supruga primijetila je što se događa i prisebno reagirala.

- Zgrabila je djecu i izvela ih na zadnji izlaz da otrče kod susjeda. Izašla je i počela vikati da zove policiju o oni su tada pobjegli. Nakon 15 minuta je stigla policija, a nakon 25 minuta hitna- kaže nam Mato R. koji se s obitelji, koja godinama radi probleme susjedima i stanarima okolnih apartmana, porječkao dan prije napada.

- Budući da ljetujemo u apartmanu na koji ta žena ima pogled, ona je otvorila prozor i rekla da smijemo biti na terasi do 23 sata. To nije njena terasa, već terasa šogorova apartmana u kojem ljetujem s obitelji. Rekla mi je: 'Znate, dogovorila sam s vlasnikom apartmana da se terasa zatvara u 23 sata.' Odgovorio sam joj da to nije istina i poželio laku noć. Nakon toga sam ostao popiti gemišt, svi su otišli spavati i sin je potom izašao van jer nije mogao zaspati. Rekao sam mu da bude tiho. I odjednom vidim kako mu se zaledio pogled i shvatim da žena gleda s prozora. Ja sam se okrenuo, a ona kaže: 'Vi možda govorite tiho, ali sve se odbija u moju sobu.' Rekao sam joj: 'Prestanite nas plašiti i laku noć.' Ništa nisam vikao ni svađao se"- kaže Mato R.