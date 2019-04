Pretukli mladića (20): Završio u bolnici, spašavali su mu oko

Mladić (20) teško je ozlijeđen u premlaćivanju na karlovačkoj Promenadi, kod kafića Papas Bar. Do brutalnog napada u kojem je, neslužbeno doznaje KAportal, mladić zadobio teške ozljede lica i oka, došlo je u subotu 6. travnja oko 2 sata.

– Došlo je do fizičkog sukoba između nekoliko osoba u kojem je 20-godišnjak teško ozlijeđen. U cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja policija provodi kriminalističko istraživanje, rekli su u policiji.

Napad se dogodio nakon što je tijekom večernjeg izlaska više nepoznatih mladića maltretiralo sestru 20-godišnjaka. On je stao u njezinu obranu, a tad su počele sijevati ruke i noge. Brutalno cipelarenje te udarci u lice doveli su do teških ozljeda i mladića su tako “pospremili” na Hitnu a potom i u bolnicu. Po našim informacijama, došlo je do prijeloma kostiju lica, a liječnici su morali spašavati oko nesretne žrtve napada.