Pretukli mladića u Dubravi: 'Pun je modrica i u šoku je'

Četvorica mladića pretukla su osamnaestogodišnjaka u Dubravi u Zagrebu.

- Dobio je udarac više puta u glavu, što rukom, što nogom. Pun je modrica i u šoku je. To su veliki podljevi, ima malo napuknuće kosti oko zuba i prema sinusima. Napadači su brzo pobjegli - ispričala je njegova majka za Dnevnik.hr.

Dodaje kako su bili odjeveni u crno, tramvajem su ga slijedili od trga pa u autobus, sve do jedne ulice u Dubravi. Tražili su ga upaljač i odmah napali.

- Kad je izašao iz autobusa, shvatio je da idu za njim. Nisu mu apsolutno ništa uzeli. Jednostavno je rekao da ne vidi razloga zašto se to dogodilo njemu. Danas je to bilo moje dijete, jednog dana se to može i njihovoj djeci dogoditi - rekla je.

Ranije je uputila i apel putem Facebook objave.

- Dragi susjedi, prijatelji, poznanici. Vise od ičega danas trebam vašu pomoć. Večeras su na Klaki četvorica dječaka (17,18 god) napala i pretukla sina (18). Sjeli su na trgu u tramvaj broj 12, sišli na okretištu Dubrava i sjeli u autobus 206 koji je kretao u 21:15. Sišli su za sinom na stanici u ulici Josipa Hamma (kod vrtića Pčelica), pratili ga i pretukli u ulici Augusta Musića ispred kuće broj 15. Jedino što imamo za sada je opis napadača. Slučaj je prijavljen policiji, sin je zadobio višestruke ozljede glave i tijela. Danas je to bilo moje dijete, sutra može biti vaše. Ako bi imali bilo kakvu informaciju da nam javite i sherate objavu da se napadači nađu. Hvala vam - napisala je.

Slučaj je prijavljen policiji, a u tijeku je utvrđivanje okolnosti događaja.