Pretukli prijateljicu ubijene Noe Milivojev: 'Krv je šikljala, nokte mi je polomila, htjela me ubiti'

Ana Marija Pavlović, transrodna prijateljica ubijene Noe Milivojev u Srbiji, pretučena je sinoć u jednom hotelu u Beogradu. Kako tvrdi, na nju je nasrnula žena u lobiju hotela, a čiji je dečko rekao Ana Mariji da je zgodna.

- Katastrofa, pune su mi ruke krvi. Ja sam bila dolje u hotelu, umotana u ručnik, čekala sam klijenta. U tom trenutku neki lik i djevojka su dolazili u hotel, vidjelo se odmah da su straight (heteroseksualni). On mi je prišao, rekao mi je svaka čast koliko sam zgodna, kako imam dobru figuru, kako se održavam i da sam mnogo lijepa - rekla je Ana Marija za Telegraf.

- Uhvatila za facu u tom trenutku i stisla me. Ja to ne mogu trpiti, da mi bilo tko napravi. Uhvatila me je za nokte i polomila ih, krv mi je šikljala iz prstiju. Naravno, gurnula sam je, nakon čega sam ju udarila u trbuh. Ona je našla dasku za meso i krenula me udarati. Ja sam uspjela nekako oteti joj to iz ruke. Pokušala me ubiti - priča Ana Marija.

Podsjetimo, srpska tiktokerica Noa nestala je 17. lipnja kada se majka posljednji put čula s njom. Poslije 18 dana potrage, 6. srpnja njezino tijelo pronašla je policija u stanu Ognjena D. u centru Beograda.