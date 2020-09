'On je prevarant u Bijeloj kući'

Trump kao veliki borac protiv korupcije koristi rupe u propisima kako bi izbjegao plaćanje federalnih poreza. Glumi zagovornika antiklijentelizma i zaštitnika zaboravljenih Amerikanaca, ali to je sve laž, piše CNN

<p>Samo dva dana prije prve predsjedničke debate između Donalda Trumpa i Joea Bidena i 37 dana prije izbora, <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html" target="_blank"><strong>New York Times </strong></a>objavio je istraživanje koje se temelji na <a href="https://www.24sata.hr/news/trump-10-godina-nije-platio-porez-na-dohodak-trazio-odbitke-i-za-frizuru-718803" target="_blank"><strong>analizi više od 20 godina poreznih dokumenata</strong></a> aktualnog američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa. </strong></p><p>- Nevjerojatno otkriće Timesa otkrilo je jadnog i nesposobnog biznismena, tajkuna koji je izbjegavao plaćanje poreza i koji je u velikim dugovima. Trump kao veliki borac protiv korupcije koristi rupe u propisima kako bi izbjegao plaćanje federalnih poreza u 10 od 15 godina. Sad se vidi da je ta cijela njegova slika zagovornika antielitizma i zaštitnika zaboravljenih Amerikanaca najobičnija prevara - piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/28/politics/donald-trump-taxes-election-2020-joe-biden-debate/index.html" target="_blank"><strong>CNN</strong></a>.</p><h2>Domoljub? Pa više poreza plaća stranim zemljama</h2><p>Podsjećamo, <strong>New York Times </strong>objavio je ekskluzivne dokumente koje pokazuju da je Trump 2016. i 2017. godine platio samo po 750 dolara federalnog poreza. Koristio je ogromne olakšice, recimo 70.000 dolara za njegu kose. </p><p>- On je prevarant u Bijeloj kući! - rekao je <strong>Douglas Brinkley</strong> za CNN, povjesničar američkih predsjednika.</p><p>- Iznenadila me drskost Trumpova ponašanja. Ne znam kakva je to vrsta uma sposobna pomisliti da može izbjeći plaćanje ikakvog poreza na stotine milijuna dolara prihoda - rekao je za CNN Tony Schwartz, koji je napisao Trumpovu knjigu 'The Art od the Deal'.</p><p>CNN piše kako ovo veliko otkriće otvara mnoga pitanja o predsjednikovom moralu, ponašanju pa i domoljublju, s obzirom da je više poreza platio stranim državama nego zemlju u koju se toliko kune. </p><h2>U utorak prva velika debata</h2><p>Vrhunac licemjerja je što Trump i njegove kompanije dobivaju milijune dolara prihoda iz zemalja kao što su Turska i Filipini, čije vladare hvali, a to su zemlje koje krše tradicionalne američke vrijednosti poput ljudskih prava za koje se tako žestoko zalaže, piše CNN. </p><p>U utorak navečer u Clevelandu je prva predsjednička debata, Joe Biden protiv Donalda Trumpa. I prije te debate ankete daju prednost Bidenu.</p><p>Nakon ovog otkrića, Trumpu će, kako stvari stoje, trebati nešto veliko da izbore barem dovede do kakve takve izjednačenosti. To sigurno neće biti izjava da je ovo sve 'fake news'.</p><p>Jer podaci o 750 plaćenih dolara poreza godišnje nisu 'fake news'. Taj se iznos lako usporedi s običnim Amerikancem koji plaća puno veći iznos, nema avione, kuće, hotele i golf resorte. </p>