Trump 10 godina nije platio porez na dohodak, tražio odbitke i za frizuru

Kako bi što manje plaćao, Trump je iskoristio porezne olakšice na osobne troškove pa je čak 70.000 dolara potrošio na kosu, privatne avione i stanove

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> od 2000. godine nije platio nikakav porez na dohodak, već je prijavio da je izgubio više novaca od onoga što je zaradio, prijelomno je objavio <strong><a href="https://nypost.com/2020/09/27/trump-pushes-back-on-nyt-report-on-his-federal-income-tax-for-2016/">New York Times</a></strong>. Kada je osvojio izbore 2017. godine te prve godine u Bijeloj kući, 45. američki predsjednik platio je svega 750 dolara poreza na dohodak. </p><p>U velikom izvještaju New York Times opisuje velike financijske gubitke i godine izbjegavanja plaćanja poreza. Kako bi što manje plaćao, Trump je iskoristio porezne olakšice na osobne troškove pa je čak 70.000 dolara potrošio na kosu, privatne avione i stanove. </p><p>Ipak, na brifingu u Bijeloj kući sve je negirao, rekavši da plaća poreze na dohodak. </p><p>- To su lažne vijesti. To su potpuno lažne vijesti - rekao je Trump. </p><p>Unatoč tome što je u 2018. zaradio najmanje 434,9 milijuna dolara, Trump je u svojim poreznim prijavama prijavio gubitak od 47,4 milijuna dolara. Samo je u prve dvije godine mandata zaradio 73 mil. dolara iz inozemnih operacija, a osim prihoda posjeduje golf terene u Škotskoj i Irskoj. </p>