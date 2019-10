'Prevario sam smrt, ali stradali mi glava i rame. U bolnici sam'

Ne brinite se. Sine, dobro je, rekao nam je Miroslav Blažević (84) dan nakon sudara. U subotu navečer u Gajevoj ulici u Zagrebu automobilom ga je udario taksist.

Ćirin Smart totalno je uništen. Odmah se javio u redakciju 24sata.

- Pokupio me s automobilom prije sat vremena. Nije stao na znak ‘stop’, on je kriv. Jako me udario, ali hvala Bogu, nema krvi. Dobio sam jak udarac u rame i u glavu, ali evo, hvala Bogu, nisam završio u bolnici - rekao nam je tad trener svih trenera.

Foto: snimio čitatelj 24sata No sat-dva kasnije ipak je prenoćio u bolnici na Rebru.

- Napravili su mi CT glave i sve moguće pretrage. Ništa nije slomljeno. Hvala Bogu da je tako prošlo, moglo je biti i gore. Dobro sam završio na kraju. Udarac je bio doista jak. Boli me glava, ali još više rame. Dobio sam ovratnik i neke zavoje na ruci - govori nam Ćiro, kojeg su iz bolnice otpustili u nedjelju ujutro. Morao je, kaže, otići na pretrage jer su bolovi u ramenu bili jaki. Trebalo je i pregledati glavu jer je udarac automobilom bio baš u stranu na kojoj je sjedio Ćiro.

Kad me udario, smogao sam snage izaći iz auta i reći mu: ‘Pi... ti materina, u što gledaš?!’, ali naravno da sam kasnije bio drukčiji. Razumijem čovjeka, dogodilo mu se, nije pazio. Imao je veliki znak ‘stop’, znao je da mora stati, da ja imam prednost, ali je prošao i pogodio me - kaže nam Ćiro.

Posljednjih godina Ćiru se u Zagrebu može vidjeti kako vozi Smart.

- Uvijek pazim na sve. Pa, sine, ovo je moj prvi sudar u životu. Pazi, prvi, a znaš koliko sam prošao kilometara u životu. Dva milijuna, ej, dva milijuna. I nikad, baš nikad nisam imao sudar za volanom - rekao je Ćiro.

Naravno da nogometnu legendu nije napustio smisao za humor i dan nakon sudara. Iako ga je boljelo, na pitanje možemo li ga slikati s ovratnikom samo se nasmijao i rekao:

- U pidžami sam, slomilo me. Takvog me nećete slikati - rekao je Ćiro.

Čeka ga oporavak, a za koji dan opet će biti na kavi u centru grada. Tamo gdje je i svaki dan.

Iako nikad nije uzrokovao prometnu nesreću, trener svih trenera prisjetio se jedne (ne)zgode s policijom.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL Ćiro je 2005. bio prva žrtva policijskih presretača koji su hvatali prebrze vozače. Ćiru je u njegovu Mercedesu CL 500 policija presrela na autocesti Zagreb – Goričan, kojom je jurio 178 km/h. Pretekli su ga i trener svih trenera odjednom je pred sobom ugledao naredbu “Policija, slijedi me”.

“Jao, sine, pa ne mogu vjerovati! Gdje baš presretači na mene?! Jutros sam baš komentirao kako je dobro da presretači počinju patrolirati po autocestama i kažnjavati brze vozače” - jaukao je tad Ćiro.

Policija ga je upitala kamo žuri, s Ćiro je slegnuo ramenima i odgovorio da žuri na trening Varteksa, čiji su igrači trenirali za prvenstvenu utakmicu protiv Slaven Belupa. Platio je 300 kuna kazne i kasnije izjavio kako mu nije žao što je prva “žrtva” policijskih presretača.

Danas kaže kako je tri sata prije tog zaustavljanja na radiju govorio kako je dobro da policija ima takve presretače jer su brzi vozači opasni. Da Ćiro voli vratolomije, pokazao je još kao dječak. Uživao je voziti bicikl bez ruku, a kao devetogodišnjak, kad bi otac zaspao, ukrao bi mu motocikl.

- Susjedi su me vidjeli i tužili, a otac im nije vjerovao. Pitao me je li istina, a ja kažem: ‘Kakav motor? Gdje ću ja to voziti?’ - priča Ćiro, koji je i 2011. imao nesreću. Kamion se tad kraj naplatnih kućica okretao, a Ćiro je naletio. Odmah su došli policija i Hitna. Vozač se polukružno okretao kraj kućica ne pazeći pritom ima li iza njega drugih vozila. Iako je vozio brzinom od samo 30 km/h, naglo je iz lijevog skrenuo u desni trak i prednjom stranom kamiona udario u Ćirin Mercedes.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL Ćiro je tad prošao samo s nekoliko modrica i laganom mučninom. Blažević je potom otputovao u Zürich i ondje se odmah zbog mučnina, vrtoglavica i bolova u lijevom kuku javio liječnicima u bolnicu.

I nakon liječenja povraćao je te su ga poslali na snimanje glave.

- To je valjda pomalo i od stresa. Ma nije mi to prvi sudar, imao sam i gorih nesreća. Ali valjda me Bog čuva, pa nikad nisam imao ozbiljnijih posljedica... - rekao je Ćiro, koji sudare više ni ne broji. Nekoliko puta je, kaže, automobilom sletio s ceste. Tešku prometnu nesreću imala je i njegova supruga Zdenka.

- Kad je Zdenka imala tešku prometnu nesreću i zamalo izgorjela u automobilu, liječnici su joj davali tri posto izgleda da preživi. Tad sam ostavio sve, i novac i nogomet, da je spasim. Taj mi je period bio najtužniji u životu - rekao je Ćiro.

Svoju životnu suputnicu Zdenku upoznao je u Rijeci. Imali su unajmljene sobe na istom katu, a Ćiro ju je Vespom vozio u školu. Zdenka je bila maturantica, a Ćiri je tad bilo 27 godina.

- Imao sam veliku ljubav u Sarajevu, ali nije bila na dobru glasu. Otac je htio razgovarati s njom, a ja nisam dao. Rekao sam mu da se ne miješa. No onda je došla majka. A ona je na mene imala takav utjecaj da je mogla čak i ljubav moju ugušiti. Sarajka joj nije odgovarala, a Zdenka jest. Cijeli život sretan sam s njom, ne bih izdržao 50 godina da nisam - kaže Ćiro.

Foto: Privatni album Nevolja u prometu imao je i Ćirin sin Miroslav ml. On je 2009., propisno vezan i sam u automobilu, naletio na medvjeda kapitalca teškog više od 150 kg i visokog 180 cm.

- Zahvaljujući dragom Bogu i odličnom automobilu, prošao samo s trzajnim ozljedama. Medvjed je ostao na mjestu mrtav - rekao je tad Blažević mlađi, čiji je Mercedes R-klase pretrpio “totalku”. Dodao je kako su iza njega u trenutku udara bila dva muškarca u Golfu.

- Bili su jednako šokirani prizorom kao i ja. Držali su se za glavu i Bogu zahvaljivali što oni nisu doživjeli sudar s medvjedom. Ne bi imali nikakve šanse izvući živu glavu - rekao je nakon nesreće Ćirin sin.

Da je bio u pravu, potvrdili su i lovci, koji su vrlo brzo stigli na mjesto nesreće. Rekli su Blaževiću mlađem: “I ovaj tenk od auta vas je spasio”. Ćirina su sina nakon pregleda u riječkoj bolnici pustili na kućnu njegu. Njegov otac tad je rekao: “Sreća Božja da je imao takav automobil koji mu je spasio život”.