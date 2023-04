Prevrtljivo proljeće: Oblaci, kiša i jak vjetar na Jadranu. Izdali upozorenje za dijelove zemlje

Vrijeme u ponedjeljak bit će promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito u gorju gdje lokalno može biti izraženija. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. U Dalmaciji slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18 stupnjeva Celzijusovih, a u gorju osjetno niža.

U ponedjeljak je za Velebitski kanal izdan crveni meteoalarm, a za Kvarner narančasti meteoalarm zbog jakog vjetra.

Slavonija, Baranja i Srijem

Bit će pretežno oblačno. Povremeno može padati kiša, a u popodnevnim satima moguća su i kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 10 °C, a dnevna oko 15 °C.

Središnja Hrvatska

Također pretežno oblačan dan. Pritom će pasti malo kiše, iako bi sjever mogao ostati suh. Kraćih sunčanih razdoblja bit će sredinom dana i u popodnevnim satima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Dnevna temperatura od 15 do 17 °C, prognozira meteorologinja Tomislava Hojsak.

Sjeverni Jadran i gorje

Na Jadranu od 15 do 18 °C, a u gorju od 8 do 11 °C. Vrijeme će biti uglavnom suho uz kraća sunčana razdoblja u Istri. Na Kvarneru i gorju oblačnije povremeno će padati kiša koja će biti češća u Lici. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na moru bura, pod Velebitom s olujnim udarima.

Dalmacija i jug Hrvatske

Puhat će umjerena bura, na sjeveru mjestimice i jaka. U popodnevnim satima prema otvorenom puhat će sjeverzapadnjak. Bit će promjenjivo oblačno uz povremenu kišu, a u unutrašnjosti su mogući i pljuskovi gdje će biti manje sunčanih razdoblja. Temperatura zraka od 15 do 17 °C. Promjenjivo će biti i na samom jugu, kiša češće u prvom dijelu dana, a popodne sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab do umjeren, bura i sjeverozapadnjak. Temperatura danju oko 16 °C.

