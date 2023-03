'Preživio' je rakete JNA i potres, a sad će u njemu uživati turisti: 'To je atrakcija na 1180 metara'

Zagrepčani i turisti do ljeta će doslovce moći imati glavu u oblacima. Na vrhu Sljemena u samom tornju priprema se turistički 'make over' kakav Sljeme do sada nije vidjelo. Naime, sestrinska firma državne tvrtke Odašiljači i veze - OIV Towers COM d.o.o – dala je u zakup najatraktivnije kvadrate samog tornja koji je za javnost bio otvoren prije više od 40 godina i to na godinu dana. Od tada do danas pristup tornju imali su samo djelatnici tvrtke, iznimno gosti privatnih evenata.