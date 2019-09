'Preživio sam udar groma. To mi može biti drugi rođendan...'

Osjetio sam jak bol, kao da me preplavila snažna sila. Došlo mi je loše, a glava mi je pucala! Zamalo sam pao u nesvijest, kazao je Martin Stipanov (46) iz Zadra.

Grom je u ponedjeljak oko 19.15 sati udario u metalnu kantu ni četiri metra od njega na parkiralištu luke Gaženica.

- Pridržao sam se za automobil i nekoliko trenutaka dolazio k sebi. Glava i vrat su mi bili utrnuli. Čim je mrvicu popustilo, sjeo sam na suvozačevo mjesto i rekao prijatelju za volanom da mi nije dobro, a da ne znam zašto. Rekao mi je: ‘Pa udario je grom!’ Ja to nisam ni znao - prepričava Stipanov.

Došao je trajektom s otoka Ugljana te vidio prijatelja, koji ga je htio povesti do kuće.

- Taman je počeo pljusak, ali nije često grmjelo. Čim smo došli do parkirališta, prijatelj je ušao u automobil, a ja sam složio kišobran i stavljao ga na stražnje sjedalo. Možda me spasilo to što je drška kišobrana bila plastična ili što sam polovicom tijela bio u vozilu, ostavljajući tamo kišobran. Bio sam valjda u šoku, što li, ali munju nisam ni čuo ni vidio, samo sam osjetio oštru bol, ne znajući od čega me boli - govori Martin i dodaje da je sve frcalo kako su iskre letjele, a njega je “dopala” struja od udara.

- Za nekoliko minuta bilo mi je puno bolje, slabost je prošla, samo je glava još boljela konstantnom snagom, ali je prijatelj svejedno pozvao pomoć. Hitna me odvezla u bolnicu, gdje sam cijelu noć bio na pretragama i dobio infuziju - priča Martin, kojeg je u jednom trenutku uhvatila vrućina.

Sve snimke pokazale su da je u redu pa su ga otpustili u utorak oko sedam sati. Glava ga još boli i umoran je, ali drugih tegoba nema.

Prijatelj mu je priznao da takvo nešto nikad nije vidio ni doživio, a i Martinu je ovo pravo neobično životno iskustvo.

- Tek sad mi dolazi polako u glavu da sam bio vrlo blizu i da bi mi ovo mogao biti drugi rođendan. Dotaknula me sva ta silna energija s neba, morat ću zaigrati igre na sreću - zaključio je u šali Stipanov, inače djelatnik HEP-a.

Jaka kiša koja se sručila na grad potopila je odvode za oborinsku vodu, što se u Zadru događa i za manjih kiša, unatoč redovitom odvajanju za “oborinske vode”. Automobili su zaplivali na udolinama gradskih ulica, pa su vozači zaobilazili kritične točke stvarajući gužve na povišenijim prometnicama. Najgore je bilo u Gaženici, gdje je zbog kiše onečišćeno more.

