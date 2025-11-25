Preživjela masakr u Tulsi: Umrla je Viola Fletcher (111)

"Danas naš grad tuguje zbog odlaska Viole Fletcher, osobe koja je preživjela jedno od najtamnijih poglavlja povijesti našeg grada", rekao je gradonačelnik Tulse Monroe Nichols. Fletcher je rođena u Comancheu, Oklahoma, južno od Oklahoma Cityja, a tijekom djetinjstva se s obitelji preselila u Tulsu. Imala je sedam godina u vrijeme masakra koji je započeo 31. svibnja 1921., kada su bijeli napadači ubili 300 ljudi, uglavnom crnaca, u prosperitetnoj crnačkoj četvrti Greenwood u Tulsi.

Rulja je također spalila i pljačkala crnačke kuće i tvrtke u Greenwoodu.

Godine 2021., tijekom svjedočenja pred američkim Kongresom, Fletcher se prisjetila nasilja kojem je svjedočila u noći napada, rekavši da još uvijek vidi tijela na ulici i osjeti miris dima, gotovo 100 godina kasnije. „Čujem avione. Čujem vriskove. Proživljavam masakr svaki dan.“

Viola Fletcher, njezin mlađi brat Hughes Van Ellis koji je umro 2023. u dobi od 102 godine i Leslie Benningfield Randle, sada posljednja poznata preživjela, tužili su Tulsu 2020. za odštetu.

No slučaj je odbacio Vrhovni sud Oklahome.

Bivši predsjednik Joe Biden sastao se s Fletcher, Van Ellisom i Randle tijekom posjeta Tulsi 2021. povodom 100. godišnjice masakra.

„Trebali bismo znati i dobro i loše, sve“, rekao je Biden u govoru tijekom tog posjeta. „To rade velike nacije. One se suočavaju sa svojim mračnim stranama. A mi smo velika nacija.“

Slično nasilje nakon Građanskog rata uključuje napade bijelaca na crnačke zajednice u Wilmingtonu u Sjevernoj Karolini 1898., Atlanti 1906. i Chicagu 1919.

U mnogim slučajevima počinitelji nisu procesuirani, trauma žrtava nije javno priznata, a povijest napada je zataškana.