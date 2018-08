'Nije pala, već je skočila. Cijeli tjedan se svađala s partnerom'

Iako još nije razjašnjeno pod kojim je okolnostima 46-godišnja britanska stjuardesa Kay Longstaff pala s kruzera i završila u moru, izvor britanskog Daily Maila koji je navodno jedan od članova posade tvrdi da je žena sama skočila u more.

Daniel Punch, koji radi na kruzeru 'Norveška zvijezda', kaže da mu je prilično nevjerojatno da je Kay slučajno pala u more.

Britanka je pala sa sedme palube kruzera koji je u subotu bio na putu za Veneciju. Deset sati kasnije, spasili su je pripadnici Obalne straže, a u moru je uspjeli preživjeti tako što se održala plivanjem i pjevanjem.

- Nije pala. Skočila je. Bila je na mom brodu. Razgovarao sam s njom cijelog tjedna. Cijeli tjedan se svađala sa svojim dečkom - napisao je Punch na Facebooku.

Punch je objavio status nakon što je već ranije njezin bivši dečko izjavio da Longstaff ima problematičnu prošlost. Luke Hopkins (46) je izrazio zabrinutost zbog zdravlja svoje bivše djevojke, koja bi danas trebala biti otpuštena iz bolnice.

I drugi putnici kažu da se 46-godišnjakinja svađala sa svojim dečkom prije nego što je završila u moru. Mediji su već izvijestili da je Longstaff pala nakon što je te noći pila alkohol te da je na palubi ostavila svoju torbicu i putovnicu.

- Preživjela je deset sati u moru zato jer je 'pjevala i zbog joga fitnessa' navodno je sama izjavila.

Ravnateljica pulske bolnice dr. Irena Hrstić komentirala je slučaj britanske stjuardese koja je pala s kruzera Norveška zvijezda i provela u moru 10 sati.

Ravnateljica pulske bolnice dr. Irena Hrstić komentirala je slučaj britanske stjuardese koja je pala s kruzera Norveška zvijezda i provela u moru 10 sati. Podsjetimo, Longstaff je u subotu oko ponoći pala s kruzera, a posada Obalne straže pronašla ju je 10 sati nakon toga, živu i zdravu, oko 60 nautičkih milja od Pule.

- Pacijentica je zadržana 24 sata u bolnici zato jer nakon takvog stanja treba biti promatran kroz malo duži period da se ne bi desile nekakve naknadne organske posljedice boravka deset sati u moru. Drugi razlog je, obzirom da je ona s kruzera, nismo je mogli pustiti iz bolnice na ulicu i ostaviti je da bude sama dok njezina obitelj ne dođe. Njezino stanje je hemodinamski stabilno, organski dobro, očekuje obitelj odnosno prijatelje da dođu po nju i bit će otpuštena danas iz bolnice. Nema vidljivih znakova traume, doživjela je manji akutni stres nakon tolikog boravka u moru što je normalno i očekivano - izjavila je dr. Hrstić.

Na promatranju zbog akutnog stresa

Ne želi razgovarati s novinarima, nije joj jasno zašto vlada takav interes i jedva čeka da ode kući, istaknula je ravnateljica.

- U principu, zdrava mlada osoba koja se normalno razgovara i rekonstruira događaje, ali ja kao liječnik nisam pitala detalje događaja nego više organsko stanje njezine svijesti i svih ostalih organa, dodala je liječnica.

Na pitanje leži li na psihijatriji, dr. Hrstić je rekla da je žena na odjelu psihijatrije 'igrom slučaja'.

- Iz razloga što se događa akutni stres, barem ja imam takve informacije. Akutni stres se događa zbog boravka deset sati u moru po noći. Da se to meni dogodilo nisam sigurna da bih ja bila u tako dobro stanju kakvom je ona bila, obzirom da svatko reagira različito na stres, mrak, more hladnoći, što se njoj desilo. Tako da je zbog posljedica akutnog stresa smještena na opservaciju na psihijatriju jer nam je u ovom trenutku to bilo tako najjednostavnije organizirati - kazala je.

Na pitanje novinara oko izjave pacijentice da joj je joga pomogla, ravnateljica je rekla da ju nije ni pitala o jogi.

- U svakom slučaju, žena izgleda mlado, zdravo, sportski tip, a sad kako si je pomogla... Rekla je da je plivala cijelo vrijeme, da je bila pri svijesti....

Na pitanje kako se manifestira akutni stres, ravnateljica je odgovorila: Kako kome. Netko plače, netko viče, netko se povuče u sebe, netko se trese... Akutni stres se može desiti na bilo kakav podražaj. Bilo da se radi o samom strahu, padu u more, stres na poslu kad šef viče na zaposlenika... Dakle svi reagiramo na nekakav način. Netko može dobiti tremor tijela, može dobiti akutni dijarealni sindrom... Može dobiti atak gušenja do psihičkih poremećaja, od akutne nervoze do akutnog povlačenja u sebi.

Ravnateljica nije htjela govoriti o medicinskim detaljima akutnog stresa koje je pokazivala pacijentica.

- Ipak, s obzirom da je deset sati provela u moru, očito da struje nisu bile toliko jake, u krajnjoj liniji nisu je pronašli daleko od mjesta gdje je pala tako da je vjerojatno pomoglo mirno more, njezino zdravo organsko stanje, očito je vrsna plivačica kad se tako dugo uspjela održati na moru, ali činjenica da je s medicinske strane malo iznenađujuće što je toliko dobro prošla nakon toliko sati boravka u moru - izjavila je dr. Hrstić.

Na upit je li bila u alkoholiziranom stanju, ravnateljica je izjavila da da je čula takve priče ali da nalaze nije provjerila jer nije njezin zadatak da post festum kontrolira takve stvari, jer nije dobila input da je bilo nešto značajno da to mora kontrolirati.

- Meni je u ovom trenutku bilo bitno pogledati nastavak njezinog organskog stanja obzirom da je na psihijatrijskom odjelu, ne mogu se očitovati o organskom stanju. Ali tu priču sam i ja čula, da - izjavila je ravnateljica.

S obzirom da je more u Puli bilo jako toplo, vjerojatno joj je više bilo kao da je bila u bazenu, a ne u moru. Modrice je zaradila od pada u more, a internistički pregledi su pokazali da nema traume, nema znakova organskih oštećenja, a ni psihičkih, zaključila je ravnateljica.