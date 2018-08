U moru bila 10 sati: 'Kad smo ju našli bila je gladna i žedna'

Posada ophodnog broda Obalne straže pronašla je i spasila u nedjelju nestalu Britanku E. L. (46) , koja je pala u more s kruzera "Norwegian star". Pronašli su je na udaljenosti od 60 nautičkih milja od Pule.

Poručnik korvete Marin Delić, zamjenik zapovjednika OB 03 Cavtat, prvi je doplivao i pritekao u pomoć unesrećenoj Britanki.

Delić je skočio u more kada je brod bio na udaljenosti od oko 4 metra od unesrećene žene koja, zbog iscrpljenosti ,nije bila u stanju dohvatiti kolut ni držati se za njega. Delić je doplivao do nje, uhvatio je, te odvukao do broda. Uz pomoć dvaju članova posade podigao ju je na brod gdje su joj pružili prvu pomoć.

- Unesrećenu je prvi primijetio član posade, narednik Sasa Hrkač, u trenutku kada je krajnjim naporom podignula ruku i mahnula. Kako je sama navela, u jednom trenu uočila je zrakoplov Obalne straže, mahala rukama, no bezuspješno - kaže Delić.

Kad su ju našli, žena je bila pothlađena, dehidrirana, iscrpljena od desetsatnog boravka u moru te izgladnjela. Nije imala ozljede, niti se žalila na bolove.

- Na brodu Obalne straže smo je utoplili je te joj dali hranu i tekućinu. Tijekom povratka je spavala. Kroz priču sa Markom Perkovićem, koji je na brodu zadužen za zbrinjavanje, rekla je da se privatno bavi jogom te da je u moru, čekajući pomoć, pjevala i nastojala biti u pokretu kako joj ne bi pala tjelesna temperatura, te kako bi bila u stanju izdržati dugotrajan psihički i tjelesni napor - kaže Delić. On se bavio plivanjem i vaterpolom, a na Prvenstvu Oružanih snaga RH u plivanju u pojedinačnoj kategoriji osvojio je prvo mjesto.