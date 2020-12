No\u0107 su proveli bez sna. Nalo\u017eili su vatru i sjedili na klupici. Milka se ipak nada da \u0107e potresi stati. Zasada se ne osje\u0107aju sigurno da do\u0111u do vrata ku\u0107e. Zasad jo\u0161 ne znaju kamo \u0107e dalje.\u00a0

- Ovo je sve \u0161to imamo - ka\u017ee Milka koja je pre\u017eivjela i stra\u0161an potres u Banjaluci i rat.

- Pre\u017eivjeli smo rat i ru\u0161enje, i potres, ali ovo mi se \u010dini puno gore - ka\u017ee. Isti\u010de kako uop\u0107e ne zna ho\u0107e li ikada vi\u0161e mo\u0107i mirno spavati. Uz sve \u0161to je pro\u0161la, problem je i pandemija korona virusa.

- Vjerujem da nitko ne zna \u0161to \u0107e se dogoditi s pandemijom. I to \u0161to je malo radilo se zatvorilo, a ovo je vrhunac. Ne znam \u0161to bi se jo\u0161 trebalo dogoditi - ka\u017ee Milka.\u00a0

Ka\u017ee kako joj je ova godina grozno po\u010dela, a da \u0107e zavr\u0161iti jo\u0161 gore.\u00a0

- Mo\u017ee li biti gora? Mo\u017ee. \u017drtava je bilo, za njih je bilo najgore. Mo\u017eemo se samo moliti da se ne\u0161to sanira i da se stanje smiri - rekla je.\u00a0

Milkin sin Tomislav rekao je kako su krov i dimnjak o\u0161te\u0107eni, ali da im je cijela ku\u0107a puna vode.\u00a0

- Nemamo gdje oti\u0107i. Tu smo u dvori\u0161tu sa susjedom, tu smo bili cijelu no\u0107. Ku\u0107i ne mo\u017eemo, nismo stigli ju\u010der to sanirati. Prekju\u010der jesmo, ali ju\u010der ne - ka\u017ee. Vani su nalo\u017eili vatru i, ako ni\u0161ta drugo, uspjeli su se ugrijati.\u00a0

- Ne znam koliko \u0107emo uspjeti ovako izdr\u017eati. Psihi\u010dki je to previ\u0161e, narod to ne mo\u017ee izdr\u017eati jer ne spavate. Svaki zvuk kamiona ili bagera, vi mislite da je potres. I prije se ku\u0107a tresla od vozila, ali ovo je puno gore - ka\u017ee.\u00a0

Milka ka\u017ee kako ovo vode \u0161to su dobili od volontera da je to jedino \u0161to imaju. Jutros se Milka samo umila i skuhala kavu.\u00a0

- Ljudi dolaze, sva\u0161ta nam donose. Vidim da ne\u0107emo biti gladni i \u017eedni, a \u0161to se ti\u010de skloni\u0161ta, valjda \u0107e se i to rije\u0161iti - ka\u017ee Milka.\u00a0

Milka nam je ispri\u010dala da je tijekom rata bje\u017eala sa svega nekoliko vre\u0107ica u rukama.\u00a0

- Ako i sad bude tako, a bje\u017eat \u0107emo, \u0161to \u0107emo. Za nas koji smo to pro\u0161li, ne mogu re\u0107i da \u0107e biti kraj, ali \u0107e barem psihi\u010dki biti kraj. To tko nije do\u017eivio, ne mo\u017ee to razumjeti. Ako budemo, imamo obitelj, zovu nas iz Rijeke i Zagreba, ali sve mislimo da ne\u0107e do\u0107i do toga. Ali ako budemo morali, \u0161to sad. Kome srce izdr\u017ei, izdr\u017eat \u0107e - ka\u017ee nam Milka.\u00a0

Zasad obitelj povremeno bude u automobilu, no Tomislav ka\u017ee kako ni to nije dovoljno jer je jako hladno, a ne mogu cijelo vrijeme imati auto upaljen.\u00a0

- U njemu imamo barem deset deka - ka\u017ee.\u00a0

S njima je i susjeda Mara Ratkovi\u0107. Ni ona se nije mogla vratiti u svoj dom, pa je prespavala u drvarnici.\u00a0

- Sino\u0107 je bilo jako hladno. Spavala sam u drvarnici, uzela sam samo nekoliko deka i obukla kaput. No\u0107 nikako da zavr\u0161i \u00a0- ka\u017ee Mara.\u00a0

U ku\u0107i \u017eivi sama i potresa se jako prepala.

- Bilo je u\u017easno, istr\u010dala sam van \u00a0i vi\u0161e nisam htjela u\u0107i, ni sad se ne usudim - ka\u017ee. Ovu \u0107e no\u0107 provesti u istoj \u0161u\u0161i, griju\u0107i se na vatru susjeda.

- Sre\u0107om pa imam sjajne susjede, s kojima dijelim sve, pa tako i nadu da \u0107e biti bolje - zaklju\u010dila je.