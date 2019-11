Prgomet podnosi ostavku i potpuno se posvećuje karijeri?

Drago Prgomet, HDZ-ov predsjednik zagrebačke Skupštine, razmišlja o ostavci na poziciji šefa zagrebačke Gradske skupštine i povlačenju iz aktivne politike, iz izvora bliskih Prgometu doznaje Večernji.hr.

Prgomet bi ostavku mogao podnijeti nakon Nove godine i to iz razloga jer je prošao proceduru za izbor u American College of Surgeons, najprestižniju kiruršku akademiju u svijetu. To bi mu pak omogućilo nove projekte u suradnji zagrebačke klinike i Američke kirurške akademije.

U tu se akademiju, doznaje Večernji, ulazi na preporuku članova American College of Surgeons, a potreban je i prolazak na testovima i razgovorima te akademije.

Drago Prgomet je prošao sve potrebne intervjue i testiranja i on se navodno planira u potpunosti posvetiti struci u kojoj inače trenutno radi kao šef Klinike za ORL na KBC-u Rebro, a u Skupštini bi dao ostavku na mjesto predsjednika te bi ostao samo kao zastupnik. SA druge strane, to znači i da ne bi ulazio u utrku za šefa zagrebačkog HDZ-a što je nedavno neizravno najavio.

Zanimljivo, gostujući kod Zorana Šprajca u četvrtak navečer, Andrej Plenković mu je na pitanje o navodnim planovima Drage Prgometa rekao da ne zna ništa o tome te, da je to istina, 'da vjeruje da bi mu Prgomet to već rekao'.