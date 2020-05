Prgomet: Predložit ću da se preispita suradnja s Bandićem

I dok oporba traži da se održi fizička sjednica zagrebačke Skupštine, nakon izjava Milana Bandića oglasio se i Drago Prgomet (HDZ) koji je predložio online sjednicu. Nakon što se gradonačelnik pridružio zahtjevu SDP-a i oporbe te prozvao Prgometa da ne želi organizirati sjednicu uživo, predsjednik Skupštine prozvao je Milana Bandića da omalovažava HDZ jer je promijenio svoj stav o virtualnoj sjednici Skupštine.

Pita se kakav je to odnos prema Skupštini i građanima, te podsjeća da su gradonačelnik, njegova zamjenica i predsjednica kluba stranke Milana Bandića i klub HDZ-a prihvatili prijedlog on line sjednice te da za to postoji dokumentacija. Prgomet napominje kako je normalno da u koalicijskim odnosima, ako jedan partner promjeni stav, isti podijeli s drugim partnerom i zajednički traži novo rješenje, a ne šalje poruke putem medija.

- Kako ni nakon ovog javnog gradonačelnikovog poziva i poruka, nije došlo do razgovora jasno je da gotovo nemoguć dogovor temeljen na povjerenju između partnera koji surađuju u gradskoj Skupštini i da je povjerenje na najnižoj mogućoj razini. Zagrebački HDZ je za razgovor, ali ne putem medija i neće pristajati na ničije ultimatume - poručio je Prgomet.

Najavio je kako će potpisati ovlast potpredsjednici Skupštine Ani Stavljenić Rukavina iz stranke Milana Bandića da organizira 33. sjednicu s većinom koju gradonačelnik Bandić u međuvremenu dogovori.

- S obzirom na očigledno nepovjerenje koje postoji među partnerima sutra ću popodne, na predsjedništvu gradskog odbora HDZ-a grada Zagreba predložiti odluku o načinu suradnje na razini grada s partnerom kojeg omalovažava HDZ, skupštinu i njene zastupnike, građane grada Zagreba, laže i dovodi u pitanje normalno funkcioniranje skupštine i grada Zagreba - zaključio je Prgomet.

Predsjednik Skupštine navodi da se u svom prijedlogom za održavanje virtualne sjednice vodio prvenstveno čuvanjem zdravlja sudionika s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Zajedanje zagrebačke Skupštine značilo bi da bi preko 100 ljudi i to desetak sati zajedno boravilo u istoj prostoriji. Prgomet navodi da je u skupštini je veliki broj ljudi koji spadaju u skupinu visokorizičnih osoba, a dio zastupnika iz gotovo svih stranaka izvijestio ga je, kaže, da se zbog svog zdravstvenog stanja neće moći izložiti riziku kojeg ovakvi veliki skupovi nose.

- Zdravlje ljudi bi nam svima trebalo , a i meni je kao liječniku na prvom mjestu. To je stav i HDZ-a, nacionalnog stožera i ove Vlade - poručio je Prgomet napominjući kako su to životno i društveno odgovorno načelo prihvatili mnogi te tako online sjednice tako online sjednice održavaju u Varaždinu, Zadru, Dubrovniku, Bjelovaru, Zagrebačkoj županiji .

Navodi i kako je neracionalno potrošiti oko 100.0000 kuna na troškove sjednice u živo izvan gradske vijećnice u trenutku kada neki naši građani nemaju krov nad glavom nakon potresa te podsjeća da je na osigurano sudjelovanje javnosti na online sjednici odnosno da će cijelo zasjedanje skupštine prenose četiri TV i radio kuće uz naravno live streaming.

Ovaj put neće proći 'Milane javi se'

Gradonačelnik Milan Bandić nije želio komentirati prozivke predsjednika zagrebačke Skupštine poručivši da s koalicijskim partnerima ne komunicira putem medija.

- Ne znam s kime polemizira, pitajte njega. Sa mnom sigurno ne, a ja s njim sigurno neću. Moja odgovornost je prebitna da bih polemizirao s predsjednikom Skupštine. Neka svatko radi svoj posao. S koalicijskim partnerima ne komuniciram putem medija. Poslušajte moju jučerašnju izjavu, stojim kod svake riječi. Gradonačelnik je poslao sve materijale. Ovaj put neće proći "Milane javi se" - rekao je Bandić.

Oporbeni zastupnik Renato Petek podsjeća kako se već dugo u javnosti spominje kako će HDZ uskratiti daljinu potporu Milanu Bandiću.

- HDZ se možda pokušava izvući iz loše situacije u koju je došao i vjerojatno sad procjenjuju da bi daljnji ostanak uz Bandića štetio strani pred predstojeće parlamentarne izbore - kazao je.

Podsjetio je kako je oporba tražila da se sjednica Skupštine drži uživo kako bi gradonačelnik Milan Bandić šest tjedana od potresa konačno odgovorio na brojna neodgovorena pitanja.