Prihvaćen rekordni proračun Splitsko-dalmatinske županije od 592,6 milijuna eura

Za proračun je glasovalo 26 vijećnika što je potrebna natpolovična većina od 47 županijskih vijećnika, a župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban izrazio je zadovoljstvo usvajanjem proračuna. "Proračun za 2026. godinu od 592,6 milijuna eura je za 26 posto veći od proračuna za ovu godinu i najveći je proračun u povijesti Splitsko-dalmatinske županije," rekao je Boban.

Po njegovim riječima, od ukupnog iznosa županijskog proračuna 333 milijuna eura odnosi se na izgradnju i obnovu 24 škole i školske dvorane na području Splitsko-dalmatinske županije, pri čemu su 246,6 milijuna eura sredstva iz fondova EU. Za drugu fazu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica u proračunu za 2026. je namijenjeno 90 milijuna eura, od toga će 60 milijun eura biti iz fondova EU.

Boban je uz to naveo i da će u proračunu biti osigurana sredstva za sva socijalne potrebe koje su i dosad bile financirane, a osigurano je i oko 11 milijuna eura za izgradnju Domova umirovljenika u Aržanu, Vrlici i Cisti, te osam milijuna eura za uvođenje javnog linijskog prometa na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. "Proračunskim sredstvima financirat ćemo brodsku liniju Omiš-Postira (Brač) i dužobalnu liniju Trogir-Omiš," istaknuo je.

Od 40 prihvaćena četiri amandmana

U višesatnoj raspravi o proračunu podneseno je 40 amandmana od kojih su četiri prihvaćena, među njima i amandman Ivane Lesandrić Ninčević iz kluba vijećnika Nezavisne liste mladih, kojim će se osigurati 200 tisuća eura za Krizni centar za suzbijanje nasilja.

Prihvaćen je i amandman Hrvatske građanske stranke (HGS) da se osigura 100 tisuća eura za nabavu helikoptera aero klubu u Sinju, kao i amandman Josipa Maretića (HDZ) da se pomoć Županijskom savezu za parasportove poveća s 60.000 na 90.000 eura.

Prihvaćen je i Mostov amandman da se osigura 30 tisuća eura za novu aktivnost u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju namijenjenu potpori promicanja i edukacije o metodama restorativne reprodukcijske medicine i ranoj intervenciji kod neplodnosti i spontanih pobačaja.

Polemiku između oporbenih i vijećnika vladajućeg HDZ-a izazvala je proračunska stavka da se osigura 200 tisuća eura za izgradnju u Dicmu (Dalmatinskoj zagori) Centra za žrtve komunizma. Oporbeni se tome protivila, a HDZ-ovi vijećnici su odbacivali kritike.