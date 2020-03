Prihvatimo realnost: Zajedno moramo usporavati epidemiju

Prihvatimo realnost – epidemiju više ne možemo zaustaviti i neki ljudi će nažalost umrijeti, kao što se već događa svugdje u svijetu! Stoga je presudno - epidemiju svi zajedno moramo usporavati i kontrolirati. To je zadaća svih hrvatskih građana, od najmlađih do najstarijih. Bez našeg odgovornog ponašanja sav trud nadležnih službi i institucija bit će uzaludan. Samo o nama ovisi, o svakom pojedinačno, hoće li umrijeti jako malo ili jako puno ljudi, ili imati trajne zdravstvene posljedice. Moramo razumjeti zašto je to važno i što moramo svaki dan disciplinirano činiti.

Ukoliko se epidemija krene nekontrolirano širiti naše bolnice neće moći pružiti njegu svima kojima je potrebna, ni onima koji dobiju najteži oblik Covid-19, ali ni onima koji boluju od drugih teških bolesti. Njemački stručnjaci kažu da je neizbježno da dvije trećine populacije dođe u kontakt s virusom. Od njih će 80% imati samo blaže simptome i bit će dovoljno da leže u kući u samoizolaciji. No, 20% ljudi trebat će liječničku pomoć, a od tog broja 6% trebat će intenzivnu njegu. Drugim riječima, 500.000 ljudi u Hrvatskoj trebat će liječničku pomoć, a nevjerojatnih 150.000 intenzivnu njegu! Naš zdravstveni sustav nema niti približno takve kapacitete, nema ih niti tisuću!!! I, uz sav trud nadležnih, ne može u kratkom roku osposobiti tako veliki broj jedinica intenzivne njege. U najcrnjem scenariju brzog širenja virusa velika većina ljudi neće moći dobiti nikakvu pomoć. I zato, zbog kasnih poteza vlasti i neodgovornog ponašanja ljudi, u Italiji umire tako puno ljudi! Zato je ova bolest opasna. Ne želite biti dio takvog scenarija i poslije se kajati što se niste na vrijeme ponašali drugačije i mislili na druge.

Shvatimo ovo vrlo ozbiljno, Hrvatska je DANAS na rubu između dva scenarija – usporavanja epidemije ili ozbiljne katastrofe. Svatko od nas je odgovoran! Svojim ponašanjem čuvamo ili ne čuvamo zdravlje i živote najosjetljivijih i najranjivijih među nama. I oni sami se prvi moraju držati svih mjera, a ne ići na tržnice i plaćati račune. Čuvamo i naše liječnike i medicinsko osoblje – tko će nas liječiti ako se i oni razbole? Nije primjereno da idemo s djecom u parkove, nije primjereno organizirati kućne ili vrtne zabave, nije primjereno ispijati kave u grupama, nije primjereno puštati tinejdžere u izlaske, nije primjereno ne držati se striktno svih uputa stručnjaka. A posebno nije primjereno ne pridržavati se mjera samoizolacije – to je ozbiljno kazneno djelo koje je, nažalost, već jako puno potencijalno zaraženih ljudi počinilo. Protiv svih nas. Ne, to nije šala i ne može se relativizirati: “Ma samo sam otišao na kavu”. Svatko od nas takvo ponašanje treba prijaviti policiji, kao što bismo prijavili pijanog vozača ili onog koji naseljem juri 130 na sat. Moramo shvatiti da se naš način života mora promijeniti ODMAH, i da ne smije biti iznimki. Prekasno je o tome razmišljati kada već nekoga budemo imali na duši. Želite li vjerovati da će Hrvatska zauvijek biti iznimka, dok u cijeloj Europi ljudi umiru? Ne budite naivni. Vrijeme da počnete biti ozbiljno odgovorni i da ne umanjujete važnost toga je – odmah.

Uostalom, zar je zaista toliko teško provoditi naredne dane i tjedne u krugu uže obitelji? Većina nas ionako nema dovoljno vremena za svoje najbliže. S njima se sada možemo zbližiti. Oni su ti bližnji kojima sada trebamo dati ljubav. S njima trebamo razgovarati, kartati, igrati se, zajedno gledati filmove…

Pritom, ne zaboravite na druge. Pomozite svojim roditeljima, pomozite svojoj djeci, pomozite starijima, osobito samcima, pomozite susjedima. Pomognite svakome kome možete, na svaki mogući način. Ponekad će i topla riječ biti dovoljna. Važno je sada imati veliku solidarnost i zajedništvo. Nazovite one koji su sami, utješite one koji su uznemireni, umirite one koje je obuzeo strah. Ljudi pucaju. Ljude je strah. Mnogi se već sada ponašaju izbezumljeno, nasuprot onih koji se nehajno ponašaju kao da ih se ništa od toga ne tiče. Iz dana u dan bit će sve teže, stoga moramo čuvati naše psihičko zdravlje podjednako kao i fizičko. Ovo nije normalna situacija na koju smo spremni, i to moramo osvijestiti. Pronađite novi hobi, vratite se nekoj staroj zanimaciji. Pročitajte knjigu. I da, redovito se na barem nekoliko sati, ako ne i cijeli jedan dan u tjednu, isključite od svih vijesti. Prema svima koji se teško nose sa situacijom budite blagi, smireni i imajte razumijevanje. Prema onima koji pak pokažu svoje pravo lice, koje vam se ne sviđa, budite naprosto distancirani.

Čuvajte se, čuvajte svoje obitelji. I čuvajte živce!