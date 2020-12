Prijatelji o ugostitelju (37): Oko 19 sati mi je poslao poruku, par sati poslije bio je na respiratoru

Taj čovjek je uvijek bio nasmijan, pozitivan, spreman na šalu. Kad bi došao netko tužan ili ljut, rekao bi mu: "Ajde, mili, sve bu bilo u redu". Uvijek je bio i za akciju, rekla nem je njegova prijateljica

<p>Zadnji put kad smo se čuli jedva je govorio. Rekao mi je: "Ne mrem niš', temperaturu ne mogu spustit'." Ne mogu vjerovati da ga više nema. Bio je odličan momak, pravi zagrebački dečko. Uvijek je svakom pomagao. Znam da je nedugo nakon našeg razgovora završio na kisiku. Kasnije sam zvao, slao poruke, ali nije odgovarao. Znao sam da nije dobro. Od njegovog bratića sam doznao da je baš loše. I onda su mi javili da je umro. Koliko znam, nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema. Nekoliko puta sam ga možda vidio da koristi onu pumpicu, ali nije mi se činilo da je problem tako ozbiljan, nije ju stalno ni nosio sa sobom, rekao nam je dobar prijatelj 37-godišnjeg zagrebačkog ugostitelja<strong> Križana Pavića</strong>, koji se zarazio korona virusom i nažalost preminuo.</p><p>Prema svemu sudeći, ugostitelj iz Novog Zagreba druga je najmlađa žrtva virusa korone u Hrvatskoj. Veseljak, društvenjak, dobričina, ljudina, omiljen. To su samo neki epiteti koje smo čuli od njegovih dobrih prijatelja iz Sukošana kraj Zadra, odakle je porijeklom i kamo je dolazio ljeti i Zagrepčana koji ga smatraju dobrim duhom Zapruđa. U Zagrebu je držao dva kafića Cotton +, omiljena među gostima baš zbog njegovog vedrog i nesalomljivog duha.</p><p>- Taj čovjek je uvijek bio nasmijan, pozitivan, spreman na šalu. Kad bi došao netko tužan ili ljut, rekao bi mu "Ajde, mili, sve bu bilo u redu". Uvijek je bio i za akciju, hoćemo li naručiti pizzu ili janjca, otići na more, speći ribu ili roštilj, on je uvijek bio sto na sat. Bio je poduzetnik, organizirao koncerte, tulume, doček Nove godine, doveo i platio klapu da pjeva u kvartu.. Od prvog dana bio je tako dobro prihvaćen, i on i njegov lokal. Nije bio oženjen, nije ni imao djevojku, jer je bio previše zaljubljive naravi. Ali uvijek je pristojno šarmirao cure. Sjećam se došla sam s prijateljicom na kafu kod njega u kafić, a on stoji iza šanka i piše mi na mobitel da može li mi prijateljici poslati zahtjev, da je pitam. Ja ju pitam ona kaže može, ja njemu pišem možeš.. ma beba mali! - kazuje nam Križanova prijateljica<strong> Iva K. (49)</strong>, a grlo joj se steže od bola dok se sjeća "čovjeka s osmjehom", kako ga je nazvao prijatelj iz Sukošana.<br/> Križan Pavić čuvao se korone, a pazio je, kažu, i na goste svojeg kafića.</p><p>- On je stalno bio s maskom u lokalu i pazio na distancu, što pouzdano znam, a posljednja dva mjeseca nije ju skidao. Znali smo se naći na piću pa bi suprug i ja sjeli za jedan stol, a on bi sjeo za drugi. Nitko od osoblja nije obolio, kao ni njegovi majka otac ni brat, a on jest. Bio je buco i imao je astmu, ali s njom možeš doživjeti sto godina! Rekao mi je i da je uzimao vitamin D, a u posljednje vrijeme nije navečer ni dolazio bez potrebe u kafić, a ipak je obolio. Bio je u bolnici kad smo se tipkali oko 19 sati, a u četiri ujutro već je bio u induciranoj komi i na respiratoru jer je dobio bakterijsku upalu pluća pa su ga prebacili u drugu bolnicu i prikopčali na umjetna pluća ECMO - kazuje nam neutješna prijateljica Iva. </p><p>- Tužan sam i bijesan. Bio je duša od čovjeka, pravi prijatelj. Čuli smo se zadnji put prije 10 dana - rekao nam je ugostitelj <strong>Maro Srezović </strong>koji je dodao kako se nadao da će se Pavić izvući i da će biti dobro. No, dodaje, prije par dana prestao se javljati na poruke.</p><p>U Facebook statusu kojim se oprostio od Pavića poručio je i onima koji misle da nema korone ili prosvjeduju protiv maski da ga jednostavno maknu s liste prijatelja i da ne ulaze s njim u diskusiju.</p><p>Znali su ga i voljeli čak i oni koji ga nisu osobno poznavali.</p><p>- Poznavala sam ga iz njegovog kafića u Zapruđu, to je moj omiljeni kafić gdje pijem kavice i družim se, iako živim na Trešnjevci. Križan je bio izuzetno pristojna osoba. Iako se nismo osobno poznavali, uvijek je pozdravio i bio nasmiješen. Kavice u Cottonu nikad više neće biti iste. Zvao nas je cottonovci - rekla je jedna od gošći kafića.</p>