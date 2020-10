Prijateljica Babe Vange tvrdi: 'Vidjela je mog budućeg muža!'

Kako bi saznali istinu o najpoznatijoj proročici, 2016. godine otišli smo u makedonsku Strumicu. O njoj smo razgovarali s njezinom prijateljicom Fimkom: Bila je posebna, nevjerojatna, imala je srce za sve...

<p><em>Dugačak je popis proročanstava koja se godinama pripisuju najpoznatijem svjetskom proroku Nostradamusu i najcjenjenijoj proročici na Balkanu, Babi Vangi. Neke najave koje su izrekli zvuče prilično nevjerojatno, možda čak i bizarno, treće poruke kao da su kodirane i nitko ih ne može odgonetnuti. Vangamanija se ponovno aktualizirala pojavom korona virusa. Pojavile su se ispovijesti kako je najpoznatija proročica na ovim prostorima predvidjela zlokobnu pošast koja ubija. Neki vjeruju, mnogi raspravljaju, a treći ismijavaju. Činjenica jest da su od davnina vladari i kraljevi tražili pomoć vidovnjaka ili proroka. Od kad je svijeta ljudi su željeli znati što im nosi budućnost.</em></p><p>Ovo je dio priče o Fenomenu Vanga.</p><p>U potrazi za istinom o najpoznatijoj proročici na Balkanu, Nostradamusu u skunji, 2016. godine odlazimo u Makedoniju – u Strumicu, gradić na granici s Bugarskom.</p><p>I Vangin duh možda bi u Strumici potpuno zamro, ali divnu uspomenu na nju prije nekoliko godina ponovno je pobudila njezina strumička prijateljica Fimka Gogova Mihajlova. Ta je Strumičanka odrasla u kući čije dvorište je odmah pored Vangina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svjedočanstvo prijateljice Babe Vange</strong></p><p>Nakon kratkog druženja s Fimkom 2016. godine svima postaje jasno kako je ona tu kako bi poput kakvog anđela širila poruke kao i sama Vanga, kako bi budila dobro u ljudima i kako bi osvještavala sve koji je ikad sretnu o značenju velike proročice, koju su poslije Bugari prisvojili (jer je Vanga većinu života provela u Petriču), pa se u svim zapisima Vangu naziva bugarskom proročicom.</p><p>Knjige je napisala kao posvetu ženi koja joj je pomogla i da zauvijek živi riječ o njoj.</p><h2>Moju su Vangu svi zaboravili</h2><p>- Moju su Vangu svi zaboravili, neki nikad nisu niti čuli za nju, tako mi se čini – objašnjavala je tada Fimka, koja je to odlučila promijeniti.</p><p>Napisala je dvije knjige – prvu pod nazivom “Vanga i ja“ u kojoj iznosi osobne priče i sjećanja na neobjašnjivu povezanost koju je imala s vizionarkom, i drugu čija je promocija bila 2016. godine, ''Svjedočanstva o Vangi''.</p><p>U njoj je prikupila ispovijesti ljudi koje se prenose s koljena na koljeno ili ljudi koji su upoznali Vangu.</p><p> </p><p>Isključivo uz Fimkin trud, sjećanje na Vangu barem je malo oživjelo u gradu, koji će turisti iz cijelog svijeta povezati s tom proročicom.</p><h2>Otišla kod nje nakon što joj je umro suprug</h2><p>Vangi je Fimka redovito počela odlaziti nakon smrti prvog supruga. U 28. godini, kad je tek počela zasnivati obitelj, dogodila joj se tragedija.</p><p>Obitelj se vraćala automobilom s odmora koji su provodili na Crnom moru i suprug je stradao u prometnoj nesreći.</p><p>Ipak, upravo ta ogromna tragedija i patnja za suprugom, spojili su ju s proročicom u kojoj je dobila doživotnu prijateljicu i utočište kakvo do tada nije imala, a kakvo je istinski trebala u najbolnijim danima života.</p><h2>Počeo joj je dolaziti u snovima</h2><p>- Zašto, zašto je uzeo mog muža? Zašto?' Je li morao moj suprug poginuti, je li morao, Vango? – ispitivala je mlada udovica zavijena u crninu u suzama proročicu.</p><p>Nakon njegove smrti, svjedoči nam Fimka u svojoj kući 2016. godine kad smo je posjetili, suprug joj se počeo pojavljivati u snovima – idućih šest mjeseci.</p><p>Gotovo da nije prošla noć u kojoj ne bi usnula san dio kojeg bi bio on. Ujutro bi ih pokušavala rastumačiti, ali nije dolazila do odgovora. Sjećala se samo nepovezanih dijelova.</p><h2>Snovi su nagovijestili tragediju</h2><p>A snovi su joj, pokazalo se godinama nakon, i nagovijestili tragediju, samo tada to nije shvaćala.</p><p>- Noć prije nesreće usnula sam san kako će moj muž poginuti, kako ćemo imati nesreću. Sutradan se to sve tako i ostvarilo, baš kako sama i usnula – kazuje Fimka prisjećajući se teških dana u kojima je ostala sama.</p><p>Snovi su nakon njegove smrti postali intenzivniji i Fimku su jako mučili.</p><p>Budila bi se u znoju i prestrašena – sve je bilo nekako neizrečeno, nezavršeno.</p><p>- I sama sam bila teško ozlijeđena u nesreći. Imala sam potres mozga, završila u komi, ali, iako nisam vidjela što se tada događalo, točno sam mogla prepričati kako je nesreća dogodila i kako je sve taj dan izgledalo na licu mjesta. Vidjela sam to u svojim snovima – svjedočila nam je Fimka.</p><p>I prije nego je Fimka prijateljici Vangi sve ispričala, vizionarka je znala kako su stradali, svaku scenu, svaki detalj i trenutak.</p><p>Mjesecima nakon, svaki svoj san u kojem joj se pojavljivao suprug, Fimka bi redovito podijelila i s vizionarkom Vangom, do sitnice pokušavajući shvatiti – što joj suprug želi poručiti. Je li nešto između njih ostalo neizrečeno?</p><p>- To nisu, Fimka moja, snovi, to su vizije – uvjeravala ju je Vanga.</p><p>- Ja gledam očima duše, a ti vidiš kroz snove – govorila joj je.</p><p>No Fimka se nikako nije mogla pomiriti sa suprugovom smrti.</p><p>- Tetka Vanga, on je otišao prerano, trebao je još živjeti – jadala joj se očajna Fimka.</p><p>- Dijete, u krivu si – odgovarala joj je proročica.</p><p>- Kako to misliš? – upitala je djevojka kojoj je sve o čemu je proročica tada govorila bilo strano i teško razumljivo, ali uvijek bi poslušno upijala svaku riječ koju bi Vanga izrekla.</p><p>Učila je iz njezinog iskustva. Znala je da je to pravi put.</p><p>Tek su starijoj dobi počela je razumijevati.</p><p>- Njemu je života bilo dosta, preko glave – nastavljala je objašnjavati Vanga svojoj Fimki.</p><h2>Sve je na ovom svijetu zapisano</h2><p>I kao većina ljudi Fimka je pokušavala odvrtjeti film u glavi i razmišljati što bi se dogodilo da taj dan nisu pošli na put ili da su ga odgodili, da se sve drukčije odigralo, da su promijenili plan, da su ostali kod kuće i izbjegli stravičnu nesreću.</p><p>Vrtjela je u glavi različite filmove – kako je moglo biti.</p><p>Uz Vangu počela je shvaćati da je slijed ljudskog života na ovom svijetu zapisan i da čovjek na to nikako ne može utjecati, pa čak i da ima kristalnu kuglu u kojoj jasno vidi budućnost.</p><h2>Kupila sam fiću da mogu svojoj Vangi</h2><p>- To je bila sudbina. Uvijek je govorila kako je naš život sudbina dana od Boga – rekla je Fimka, koja je Vangi u godinama nakon smrti muža, išla kad god je stigla.</p><p>Svaki slobodni trenutak sjela bi u auto i uputila se gledarici. Udaljenost od Strumice do Petriča je oko pedesetak kilometara, i to joj nije bio nikakav problem.</p><p>Vangi je govorila o svemu, tražila ju je savjet za svaki životni problem, ali trudeći se da je ne opterećuje previše glupostima. Ona je postala njezina vodilja i utjeha.</p><p>- Dvije godine od smrti muža kupila sam si fiću, pa sam, kad god bih mogla, išla za svoje potrebe, nekad bi otišla samo da je vidim, da joj odnesem neke potrebne stvari, da joj skuham ručak ako ona ne bi stigla od silnih gostiju koji su svraćali, nekad kao posrednik za prijatelje i znance iz Strumice, da se raspitam za njihove tegobe i budućnost. Uvijek je bio neki razlog za otići vidjeti moju Vangu – prisjetila se u razgovoru s nama Fimka.</p><p>To popodne 2016. godine upoznala nas je i s ostatkom svoje familije koja živi u Strumici.</p><h3><strong>ČEKAJ DA SREĆA ZAKUCA NA VRATA</strong></h3><p>U dvorištu ispred Fimkine kuće u Strumici, dok razgovaramo o njezinim sjećanjima na Vangu, iz prikrajka milog ostarjelog lica cijelo vrijeme nas je slušao muškarac, njezin drugi suprug s kojim je provela četiri desetljeća u braku.</p><p>I dok Fimka nakon tragedije u kojoj je izgubila prvog supruga nije niti pomišljala na drugog muškarca ili da će se predati bilo kome ponovno, Vanga je u svojim vizijama vidjela da će se ponovno udati – živjeti u ljubavi i sreći.</p><p>Vidjela je svijetlu budućnost ove djevojke.</p><h2>Znala je sve</h2><p>- Tetka Vanga znala je kako će mi se točno budući muž zvati, koju školu je završio i čime se bavi u životu, kako se zvala njegova žena i kako je preminula, kako njihova djeca imaju plave oči – ma sve, znala je sve – uvjeravala nas je Vangina prijateljica.</p><p>- Još u ožujku te godine najavila je: Udat ćeš se do nove godine! – sjeća se Fimka.</p><p>Ova joj je odgovorila:</p><p>- Tetka, pa nitko mi nije ni na pameti, kakvo vjenčanje!</p><p>Upravo taj čovjek je nakon 40 godina braka sjedio s nama tog popodneva u dvorištu Fimkine kuće – sve se ostvarilo, baš kako je Vanga prorekla.</p><h3><strong>TKO JE PROROČICA VANGA?</strong></h3><p>Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova rođena je 31. siječnja 1911. u Strumici, u Makedoniji, nedaleko od granice s Bugarskom. Njezina je obitelj bila jedna od najsiromašnijih u tom kraju, a život joj je obilježila tragedija već u djetinjstvu.</p><p>Majku je izgubila kad je navršila tri godine. Kao 12-godišnjakinja nestala je u stravičnoj oluji nakon koje je izgubila vid. Ipak, oni koji vjeruju u njezine vizije kažu kako je iako slijepa vidjela više od mnogih – mogla je predvidjeti budućnost, ali ono najbitnije slušala je one koji su patili, stradavali te je vidjela srcem. Babu Vangu zovu Nostradamus u suknji, neki bezrezervno vjeruju njenim proročanstvima, a neki je opisuju kao izmišljotinu i špijunku.

Proročica Vangelia je svojim vizijama godinama unosila nemir u mase, najavljujući duboke tektonske potrese u svijetu oko nas – one u doslovnom, ali i prenesenom značenju.

Prema narodnoj predaji i mnogim svjedočanstvima, prognozirala je najvažnije svjetske događaje i katastrofe – Drugi svjetski rat, teroristički napad u Americi, dolazak Putina i Trumpa na vlast… Stručnjaci koji su radili s njom došli su do podatka da se 68 posto njezinih predviđanja doista ostvarilo.