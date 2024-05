Prijateljica Josipe Rimac je iza rešetaka: Izbjegavala je kaznu pravdajući se da je prebolesna

Viđala sam je tu, kak' ne? Nedavno je bila tu u pizzeriji, a ja tim putem šetam psa. Znači to je ona? Tko nama tu sve živi, komentirala je jedna od stanarki zagrebačke Ulice grada Chicaga. Prema zemljišnim knjigama, sad uhićena Anna Maria Radić, za kojom je policija izdala tjeralicu, u toj ulici na broju 25 ima stan, a prijavljena je na drugoj adresi u Zagrebu. Zagrebačka policija uhitila ju je u ponedjeljak navečer upravo na toj adresi na temelju naloga za uhićenjem koji je izdao Županijski sud u Zagrebu. Nalog je izdan jer je Radić, prijateljica Josipe Rimac, osuđena na godinu dana zatvora, ali je odlazak iza rešetaka izbjegavala dugo pravdajući se da je bolesna. Cijelo to vrijeme radila je za Crveni križ, gdje je vodila EU projekte, a nije dobila otkaz ni kad je pravomoćno osuđena jer je bila "nezamjenjiva". Postavlja se pitanje kako je u isto vrijeme mogla voditi 13 projekata vrijednih 60 milijuna kuna ako je, s druge strane, bila prebolesna da odsluži kaznu. Od jučer je u Remetincu.

Radić je osuđena u jednom od čudnijih slučajeva pred hrvatskim sudovima. Naime, kao voditeljica Ureda za područja posebne državne skrbi, bivšemu mužu Josipe Pleslić ex Rimac neosnovano je dodijelila čak tri državna stana. Josipa Pleslić ex. Rimac nikad se nije našla u optužnici, kao ni njen bivši suprug, iako je Radić upravo njima pogodovala. A u optužnici nije ni Snježana Bajan, zamjenica općinskog državnog odvjetnika, koja je potpisala suglasnost o nezakonitoj dodjeli stanova. Kad su ove godine objavljene poruke Josipe Rimac, saznalo se da su i one bile prijateljice. Bajan je prije godinu dana napredovala na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu.

Sve je počelo još 2009. godine, kad je država u Kninu kupila četiri stana u kući za 1,1 milijun kuna. Josipina prijateljica Anna Maria Radić potpisuje papir kojim država tadašnjem suprugu Josipe Rimac daruje tri stana: od 85 kvadrata, 82 kvadrata i 36 kvadrata, s dodatnim lođama, okućnicom i dvije garaže. Za to nije bilo potrebe jer su imali jedno dijete. Četvrti stan je darovan suprugu Josipine sestre. Suđenje na Županijskom sudu, na čijem je čelu bio trenutni glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, počelo je u ožujku 2017. godine. Prema porukama koje je objavio Jutarnji, dva mjeseca prije suđenja Rimac napušta odmor na Jahorini i piše jednoj svojoj prijateljici da ide u Zagreb naći se na kavi s Turudićem. Prijateljica je pita ide li s njim se naći zbog "Zdravka" ili "Ana Marije". Rimac kratko odgovara: "AMR" (inicijali optužene). Nije poznato o čemu je Rimac razgovarala vezano za "AMR" s Turudićem. 

Istraživali Rimac pa odustali

Uskok je u ovom predmetu istraživao Josipu Rimac, ali su odustali i 2016. godine optužili samo Annu Mariju Radić. Rimčeva i Snježana Bajan su u porukama 2018. godine komentirale da postupka protiv Radić nije trebalo ni biti.