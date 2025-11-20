Prijavili dekana Istarskog veleučilišta, koristio službeni auto i muljao s putnim nalozima

Zbog korištenja službenog vozila u privatne svrhe i unošenja neistinitih podataka u putne naloge, Istarska policija kazneno je prijavila dekana Istarskog veleučilišta Daglasa Koracu, tereteći ga da je pravnu osobu oštetio za nekoliko stotina eura.

Osumnjičenika se tereti da je od 5. listopada 2024. do 6. rujna 2025. godine kao čelnik pravne osobe iz Pule, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe, službeno vozilo koristio u privatne svrhe, priopćila je u četvrtak policija, ne otkrivajući njegov identitet.

Istraživanjem je utvrđeno da je 47-godišnjak u naloge za službena putovanja, izdane na njegovo ime, unosio neistinite podatke te ih je predavao na obračun putnih troškova, kao da su istiniti. Time je pravnu osobu oštetio za nekoliko stotina eura.

Osumnjičenika očekuje kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.

Kriminalističko istraživanje proveli su djelatnici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave istarske, koji su utvrdili sumnju da je 47-godišnji hrvatski državljanin počinio kaznena djela zlouporaba položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave, izvijestila je policija.