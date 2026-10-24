Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je 18. listopada 2026. godine na društvenoj mreži objavio kolaž fotografija novinara i političkog analitičara, uz tekst koji sadržava izravne prijetnje.
Uhitili muškarca (29): Objavio fotografije i izravne prijetnje novinarima preko Facebooka!
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za prijetnje jedanaestero novinara i jednom političkom analitičaru.
Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je 18. listopada 2026. godine na društvenoj mreži objavio kolaž fotografija novinara i političkog analitičara, uz tekst koji sadržava izravne prijetnje.
– Osumnjičenik je to učinio s ciljem zastrašivanja i uznemiravanja oštećenih u vezi s obavljanjem njihova posla – navela je policija.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje.
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