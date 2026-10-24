Uhitili muškarca (29): Objavio fotografije i izravne prijetnje novinarima preko Facebooka!

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za prijetnje jedanaestero novinara i jednom političkom analitičaru.

Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je 18. listopada 2026. godine na društvenoj mreži objavio kolaž fotografija novinara i političkog analitičara, uz tekst koji sadržava izravne prijetnje.

– Osumnjičenik je to učinio s ciljem zastrašivanja i uznemiravanja oštećenih u vezi s obavljanjem njihova posla – navela je policija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje.