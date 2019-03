Prijavilo ju Ministarstvo: Ana Bučević pod istragom policije

Policija je zaprimila prijavu Ministarstva zdravstva protiv Ane Bučević, samozvane motivacijske govornice. Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je Indexu da je primilo prijavu i počelo rad na njoj, a Ministarstvo zdravstva ju je nakon otvorenog pisma psihijatra Hermana Vukušića prijavilo za nadriliječništvo.

- Zahvaljujem ministarstvu na promptnom djelovanju u ime svih pacijenata i građana u republici Hrvatskoj, prokomentirao je. Ranije je rekao da očekuje rezultate.

- Pozvao sam ministra da provjeri ima li tu elemenata za kaznenu prijavu te da postupi u skladu s nalazom. Osobno gospođu ne poznajem i prvi put sam se susreo s njezinom radom nakon što sam pročitao o njoj na portalu. Išao sam pogledati o čemu je riječ i gledao njezine video uratke te shvatio da deklarirano tvrdi kako njezine metode koje se vrte oko vorteksa liječe, da čovjek ne mora uzeti terapiju, ne mora se liječiti i sve će biti u redu. To je jako opasno iz nekoliko razloga. Kao prvo jer se ona ne smije na taj način time baviti. Gospođa ima sljedbu jer metode pomažu mnogima, no u medicini i u psihologiji imamu fenomene koji to objašnjavaju, tzv. fenomen medenog mjeseca ili sveta vodica. Čovjek kratkoročno osjeti poboljšanje, svi ti gurui potaknu ono što je u medicini dokazani placebo efekt. No to ne djeluje dugoročno. Kad žrtva nakon mjesec ili dva kad efekt splasne kaže da metoda ne djeluje, onda gurui posežu za rečenicom: Vi ste blokirani na nekoj razini, to je do vas, ne razmišljate pozitivno. Za pacijenta je to najgore što mu se može dogoditi, i žrtva ponovo postaje žrtva. Prvi put kad se razboljela, a onda kad se razočarala u nekoga tko joj je trebao pomoći, kazao je u petak Vukušić.

Ana Bučević u javnosti je poznata zahvaljujući brojnim poznatima koji tvrde da joj je njezin life coaching pomogao, uključujući kćer Ivice Todorića Ivu Balent.

- Toliko sam puna dojmova da mi ih je teško izdvojiti, ali moram prvo naglasiti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu koji se svi slažemo kao da smo jedno, ispričala je Gazdina kći Iva Todorić (42) na snimci. Iva je bila na 'Vortex ljetovanju' s motivacijskom govornicom Anom Bučević (40) koja je objavila video ljudi koji su krstarili s njom.

Nakon objave Vukušićevog pisma, Bučević se obratila javnosti:

- Da prokomentiram to što me psihijatar dr. Herman Vukušić prozvao za nadriliječništvo, te zatražio od Ministarstva zdravlja da pokrene postupke protiv mene kako bi mi se zabranio rad. Dr. Vukušić se u svojoj prijavi pozvao na medijski članak koji je o mom radu objavljen prije nekoliko mjeseci i brojne neistine izrečene u tom članku, a na temelju kojeg je dr. Vukušić, bez konkretnog poznavanja mog rada, zaključio da bi ja radila nešto što bi bilo opasno za ljudsko zdravlje u smislu pogoršanja njihovog zdravstvenog statusa. Dr. Vukušić je također naveo kako mu je bilo dovoljno sat vremena da na mom YouTube kanalu pronađe rečenice koje su opasne po ljudsko zdravlje - napisala je Ana u priopćenju i nastavlja:

- Zaista je nevjerojatna teza da bi edukacija o samosvijesti i svijesti o tome da svaka bolest ima uzrok i da se na uzrok treba staviti fokus, a ne samo na posljedicu, mogla ikome naštetiti. Brojne grane medicine, kao primjerice Ayurvedska medicina, počivaju upravo na takvom pristupu. No, da ne bi opet bilo “zabune”, moj program i moj rad nemaju veze s medinskim radom, niti se u svom radu bavim liječenjem bolesti (što bi značilo da sam nekome postavljala dijagnoze, prepisivala terapije ili bilo kakve postupke i slično). Nikada, ali baš nikada tijekom javnog rada nisam naišla na niti jedan primjer kojem je štetilo osvještavanje o snazi misli, uvjerenja, vibracije, te sposobnosti našeg tijela kao nevjerojatno energetskog sustava da snagom vjere, uvjerenja, misli i emocija pomognemo sami sebi u iscjeljenju. Željela bih također napomenuti da postoje brojni znanstveni dokazi i priznata istraživanja o tome što smo sve kadri napraviti snagom uma i vlastite vibracije. Poznati biolog dr. Bruce Lipton i neuroznanstvenik dr. Joe Dispenza (autor knjige Placebo to ste vi, objavljeno u izdanju Planetopije) u svom radu i svojim knjigama i predavanjima nude pregršt znanstvenih dokaza upravo o tome što predstavlja i dio mog programa i mojih edukacija. Takvih stručnjaka ima na stotine, a svi potvrđuju koliko smo moćna i sposobna bića. U svom radu koristim se istraživanjima i objavljenim radovima navedenih stručnjaka, te brojnih drugih priznatih eksperata - kaže.

